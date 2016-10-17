﻿الجيش العراقي يحشد لعملية وشيكة لتحرير الموصل

الموصل ـ لندن ـ «القدس العربي» من مصطفى العبيدي: شهدت الساعات الأخيرة المزيد من التطورات الهامة في إطار الاستعدادات النهائية لمعركة تحرير الموصل من تنظيم «الدولة الاسلامية»، حيث ألقت طائرات القوات الجوية العراقية عشرات آلاف المنشورات تتضمن تعليمات سلامة لسكان الموصل، فيما توقعت الأمم المتحدة أن تتسبب المعركة في تشريد ما يصل إلى مليون شخص.

ويحشد العراق قواته في عدة مناطق بأطراف الموصل وسط ترجيحات ببدء الحملة العسكرية لاستعادة المدينة خلال ساعات. وقالت قيادة العمليات المشتركة إن «طائرات القوة الجوية العراقية ألقت عشرات الآلاف من الصحف والمجلات على مركز مدينة الموصل، تحمل أخبارا مهمة وإحاطتهم بالمستجدات والحقائق والانتصارات».

ويتوقع بدء عملية تحرير الموصل في أي لحظة، في معركة يرجح أن تكون الأكثر صعوبة وتعقيدا في الحرب ضد تنظيم «الدولة الإسلامية».

وقد تتسبب العملية بأزمة إنسانية مع تحذير الأمم المتحدة من أنها قد تؤدي إلى تشريد نحو مليون شخص مع اقتراب فصل الشتاء.

وفيما كشف مسؤول رفيع في الجيش العراقي، عن وجود ميليشيات «شيعية» بين الجنود العراقيين المتمركزين على جبهات مختلفة في إطار العملية المرتقبة لتحرير الموصل، قال المتحدث باسم ميليشيا «الحشد الشعبي» إن قواته ستتولى مهمة «الإسناد» في معركة الموصل، شمالي البلاد.

ويأتي ذلك في الوقت الذي وصل فيه مقاتلون من فصائل مختلفة منضوية ضمن «الحشد الشعبي» إلى أطراف الموصل الجنوبية استعداداً للمعركة.

وقال أحمد الأسدي، المتحدث باسم «الحشد الشعبي»، في بيان له أمس الأحد، إن قوات الحشد «ستتولى مهمة إسناد» القطعات العسكرية خلال معركة الموصل.

وأشار الأسدي إلى أن «جميع فصائل الحشد وتشكيلاته ستشارك في معركة تحرير الموصل عبر إسناد القطعات الأمنية، عدا التشكيلات المكلفة بمسك قواطع أساسية (السيطرة على محاور) ضمن محاور أخرى، حيث ستبقى تلك القوات في محاورها ومواقعها».

وقال كريم النوري، المتحدث العسكري باسم قوات بدر (أكبر فصيل شيعي مسلح وينضوي ضمن قوات الحشد الشعبي)، إن «مشاركتنا في معركة تحرير الموصل حُسمت، قوات فصائل الحشد الشعبي وصلت إلى أطراف مدينة الموصل الجنوبية، وأكملت استعداداتها، وتنتظر قراراً يصدر من رئيس الوزراء حيدر العبادي لبدء العملية».

وأضاف النوري أن «أبرز الفصائل المشاركة في عملية تحرير الموصل هي: بدر (يقودها هادي العامري وزير النقل الأسبق)، سرايا الجهاد (تابعة لمقتدى الصدر)، سرايا عاشوراء (تابعة لعمار الحكيم زعيم المجلس الأعلى)، كتائب عصائب أهل الحق (يقودها قيس الخزعلي)، فرقة العباس القتالية (تابعة للعتبة العباسية في كربلاء)، حركة النجباء (يقودها أكرم الكعبي)، وكتائب حزب الله (يقودها جعفر الغانمي)، إضافة إلى مقاتلين من الشبك والمسيحيين».

ووصل هادي العامري، قائد منظمة «بدر «، أمس الأحد، إلى قاعدة القيارة، جنوب الموصل، على متن طائرة عسكرية تابعة لسلاح الجو العراقي.

وفي وقت سابق أمس أعلنت قوات «الحشد الشعبي» إنهاء عمليات الاستطلاع للمحاور القتالية الخاصة بمعركة تحرير الموصل، وفق بيان لها.

وعقد حيدر العبادي، رئيس الوزراء العراقي، أمس الأول السبت، اجتماعاً موسعاً بقادة فصائل الحشد بمكتبه في بغداد، وبحث خطط تحرير قضاء الحويجة (جنوب كركوك)، ومدينة الموصل (شمال)، وفق بيان لمكتب العبادي.

وترفض العشائر السنية مشاركة «الحشد الشعبي» في معركة تحرير الموصل بأي صورة خشية ارتكاب أعمال عنف طائفية في المدينة عقب تحريرها، كما حدث في مدن محررة أخرى.

من جهته قال وزير خارجية تركيا جاويش أوغلو إن «عملية الموصل يجب أن تبدأ بالجيش العراقي والقوات المحلية لا فصائل شيعية»، كما ينبغي «علينا عدم إجبار أهالي الموصل للاختيار بين «داعش» والمليشيات الشيعية التي تهاجم السنة.»

وكانت بعض وحدات البيشمركه اعترضت على مرور وحدات عسكرية حكومية تحمل الرايات الحسينية في مناطق خاضعة لها.

ودعا رئيس اللجنة الأمنية البرلمانية حاكم الزاملي في لقاء متلفز تابعته «القدس العربي»، قيادة البيشمركه إلى التدخل وتوجيه عناصرها بالسماح بمرور القوات العراقية التي تحمل الرايات الحسينية والمتوجهة نحو الموصل، مشيرا إلى وقوع بعض المشادات والمشاكل بين البيشمركه وقوات عراقية تحمل الرايات والأعلام الحسينية، حيث منعت البيشمركه مرور تلك القوات عبر الإقليم إلا بعد نزع الرايات.

وتتعمد بعض العناصر الشيعية، التي لها ولاء لبعض الميليشيات ضمن الجيش والشرطة، رفع الرايات الحسينية وأعلام الميليشيات، وهو ما يعتبره السنة والكرد استفزازا لهم.

وصرح رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي أمس الأحد بأن جميع العراقيين على موعد مع مرحلة جديدة بعد تحرير كامل الأراضي العراقية العام الحالي.

وقال خلال لقائه بعدد من الإعلاميين والمحللين السياسيين إن «النصر حصة جميع العراقيين ونحن نعمل على إعادة الاستقرار والخدمات للمدن المحررة».

وقال «نحن رفعنا شعارا سيكون عام 2016 عام التحرير وقد تحقق، ورفعنا شعار لا مكان لداعش في العراق وها هو يتحقق».