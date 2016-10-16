﻿موريتانيا: توتر وتبادل القصف بالبيانات بين المعارضة والحزب الحاكم

نواكشوط ـ «القدس العربي» من عبد الله مولود: في ظل تبادل للقصف ببيانات التخوين بين الحزب الحاكم والمعارضة المتشددة، ينشغل الموريتانيون كثيراً هذه الأيام في جو متوتر، بالمخرجات المنتظر أن يتمخض عنها الحوار السياسي الذي أطلقته الحكومة الموريتانية قبل أكثر من أسبوعين والذي جرى تمديده لتمكين المشاركين فيه من التوافق حول بيان ختامي مجمع عليه.

وشهد الحوار تعليق حزب التحالف الشعبي التقدمي بزعامة مسعود ولد بلخير رئيس البرلمان السابق لمشاركته في الحوار «احتجاجا على عودة الوزير الناطق باسم الحكومة لتصريحاته المتعلقة بالمأمورية، والتي كانت موضع احتجاج سابق من الحزب».

وذكر محمد الأمين ولد الناتي القيادي في الحزب في تصريح للصحافة أمس «أن مندوبي حزب التحالف علقوا مشاركتهم في الحوار وسيواصلون وقف المشاركة ما لم يتم تصحيح المواقف التي عبر عنها الوزير الناطق باسم الحكومة، أما إذا تم التمادي فيها فسيعتبرون أن الحوار قد فشل»، حسب قوله.

وكان حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم قد رد أمس في بيان شديد اللهجة على بيان لمنتدى المعارضة مؤكداً «أنه في الوقت الذي يتداعى فيه جميع الموريتانيين إلى كلمة سواء، من أجل صناعة مستقبل بلدهم عن طريق الحوار الذي ارتضوه نهجاً بديلاً عن كل الطرق الأخرى التي أثبتت إفلاسها، طالع الإعلام الحزب ببيان من المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، يعكس نهج هذا المنتدى وفلسفته التي عرفناها جميعاً، والتي لا تخرج عن تهم لا يعضدها دليل، مصدرها خيال تكون في العهود الاستثنائية، وتعود أصحابه على اختطاف الدولة وارتهانها».

«نحن نتفهم مرارة أصحاب البيان، يضيف الحزب الحاكم، لفشلهم في مواصلة مشروعهم التدميري أولاً، ولعزوف الموريتانيين عنهم ثانياً فمتى كان الرئيس محمد ولد عبد العزيز بحاجة إلى الغموض في صياغة مخرجات حوار هو من دعا إليه أكثر من مرة غير مجبر على ذلك، مدعوماً بالثقة التي منحها له الشعب والتي لا يمكن أن ينزعها غيره؟!».

وتابع الحزب يقول «هذا الرئيس ـ يا خَلطة المنتدى ـ هو من وقف لرد كل الأخطار المحدقة بالبلاد في أصعب الفترات التي تمر بها المنطقة، وفي وقت كنتم تنفخون في نار الفتنة والفوضى تأسياً بمن لازالوا يدفعون أثمان أفعالهم من شعوب المنطقة، ففتح الإعلام على مصراعيه، وأطلق الحريات السياسية دون أدنى قيد، وأمن البلاد في لحظة الخوف يوم انهزمتم جميعكم وأوغلتم في الانهزام».

وزاد «هذا الرئيس ـ يا خَلطة المنتدى ـ هو الذي انهمك في بناء الجامعات والمطارات والمستشفيات والمصانع والطرقات والموانئ والمدن الشامخة شموخ الموريتانيين الأباة، وهو من بنى للجيش قوته وللمؤسسات الأمنية فاعليتها، وهو من أخرج الفقراء من أكواخهم وأنزلهم منازل تليق بهم». «وكم نأسف، يضيف حزب الإتحاد، حين نسمعكم تتحدثون عن الأقارب والقبائل وأنتم سادة العارفين بذلك يوم كنتم تديرون مؤسسات عمومية حولتموها إلى ملكيات خاصة بكم وبالأهل والأقارب، ولم يسبق لأصغر موظف فيكم أن صرح بأموال الناس التي بحوزته أو ممتلكاتهم».

وأضاف «إن أحزاباً لا زالت تمتهن السباب في خطاباتها لا يمكن للمواطن أن يتوقع منها الكثير، ولا أن يعول عليها في الدفاع عن مشروع مجتمعي مسؤول، وقد ظهر ذلك في انحياز أغلب الموريتانيين إلى مشاريع الأحزاب المسؤولة والوطنية، والتي يقبل رؤساؤها التداول على قيادتها، وذلك حين اختارت غالبية الشعب المشاركة في الحوار الوطني الشامل الجاري هذه الأيام».

وكان المنتدى المعارض قد نشر بياناً مشدداً أمس دعا فيه «جماهير نواكشوط إلى مسيرة حاشدة يوم السبت 29 تشرين الاول/ أكتوبر الجاري لإفشال مخطط العبث بالدستور».

وأكد في بيانه «أن موريتانيا دخلت منعطفاً خطيراً بفعل إرادة النظام في القيام بانقلاب على الدستور من خلال المقترحات التي قدمها حزبه في حواره المزعوم، ومن خلال المناورات التي يقوم بها رئيسه حول الولاية الثالثة حيث يسر للبعض في الخفاء بشيء ويصرح علناً الناطق الرسمي باسم حكومته ويطرح مقربوه بقوة ووقاحة شيئاً آخر.. وهي المناورات التي عارضتها بعض التشكيلات والأحزاب السياسية التي شاركت في «الحوار» لأنها محاولات دنيئة لا تليق بنظام مسؤول عن مصير أمة».

«وفعلاً، تضيف المعارضة، عندما تسد أبواب التناوب الديمقراطي على السلطة وتخترق القواعد التي تحكمه، فلن يكون هناك من سبيل للتغيير سوى الطرق التي تؤدي إلى عدم الاستقرار والتي عصفت بالعديد من الدول التي أصر حكامها على اختراق دساتير بلادهم واحتقار إرادة شعوبهم».

وأضاف البيان المعارض «إن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، شأنه في ذلك شأن الغالبية العظمى من الشعب الموريتاني، لن يترك الأيادي التي عبثت بحاضر هذا البلد تعبث بمستقبله، وسيقاوم بقوة الانقلاب على الدستور وسيعمل مع كل القوى الوطنية من أجل إفشاله وإحباط المحاولة الرامية لاستمرار الحكم الحالي بأي شكل من الأشكال سواء عن طريق مأمورية ثالثة أو غيرها».

وتؤكد الأوساط المقربة من المعارضة أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز يسعى من خلال الحوار الحالي لتمرير أجندة سياسية تخلصه عبر استفتاء شعبي، من الدستور الحالي الذي يحظر عليه الترشح مرة ثالثة، وتضمن له المصادقة على دستور آخر يسمح له بالترشح كيف شاء. وينفي قطب الأغلبية الحاكمة هذه الإتهامات مع أن الوزير الناطق باسم الحكومة خفف منها الخميس الماضي وأكد أن تحديد مدد الرئاسة غير مقرر في الديموقراطيات العريقة وإنما العبرة بصناديق الإقتراع.

وقد أثر هذا التجاذب بين المعارضة والموالاة على كبار المدونين في شبكات التواصل الذين أطلقوا وسم «#مللنا» عنوانا يكتبون تحته للتعبير عن خيبة أملهم في مجريات الشأن العام.

ولخص المدون البارز الدكتور الشيخ سيدي عبد الله وهو أستاذ في جامعة نواكشوط، حالة الخيبة في تدوينة قال فيها بلهجة تكسوها المرارة «الحزب الحاكم يريد مأمورية ثالثة، وبعض المشاركين يريد فتح سن الترشح، والبعض يهدد بالويل والثبور في حالة تم الاستغناء عن مجلس الشيوخ، والبعض الآخر يرى أن الاستغناء عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي استهداف شخصي له، والبعض يعتبر مؤسسة وسيط الجمهورية ملكية خاصة، والبعض يعلن أن منتهى غايته من الحياة تغيير العلم والنشيد، والجميع مستعد لمقايضة ما؛ هذه هي موريتانيا .. وهذه هي الوطنية !!».

«فهل سمعتم، يضيف المدون، شيئاً عن فقراء الكبات والترحيل؟، وهل سمعتم شيئا عن تعليمنا ومدارسنا ومستقبل صغارنا؟، وهل سمعتم شيئاً عن فساد الإدارة، وهل سمعتم شيئا عن الأسعار وعن التموين ..عن صحتنا .. عن فقرنا .. عن ثروتنا المنهوبة ؟».