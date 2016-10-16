﻿«ضرائب الرفاهية» تستفز التونسيين

تونس ـ «القدس العربي» ـ من حسن سلمان: أثار مشروع قانون المالية لعام 2017 الذي صادقت عليه الحكومة التونسية الجمعة جدلاً كبيراً في البلاد، وخاصة فيما يتعلق بزيادة أسعار الوقود والكهرباء وفرض ضرائب جديدة على أصحاب المهن الحرة كالأطباء والمحامين، وهو ما دفع عدداً من الأحزاب السياسية للاحتجاج على صيغة مشروع القانون الذي يفترض أن تتم مناقشته قريباً في البرلمان قبل المصادقة عليه بشكل نهائي.

غير أن أبرز النقاط المثيرة للجدل في القانون هي ما يسميه البعض «ضرائب الرفاهية» والتي تشمل زيادة الضريبة بنسبة 25 بالمئة على السيارات الخاصة أو ما يسمى «معلوم الجولان»، فضلاً عن فرض ضريبة جديدة بقيمة 1000 دينار (حوالي 500 دولار) في العام على أصحاب المنازل التي تحوي مسبحاً. وأحدثت «ضريبة المسبح» موجة من الانتقادات والتهكم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب أحد مستخدمي فيسبوك ويُدعى بشير ملّولي « شمعناها (ما معنى ذلك؟) انسان يسبح في منزله الخاص ويدفع على ذلك قواتير للماء والكهرباء، وترغبون بأن يدفع لكم ضريبة، بعد مدة ستفرضون ضريبة على المكيف وأخرى على الجاكوزي!»، وعلّق آخر ويدعى ريا بقوله «بالله شوفولنا ضريبة على الهوى الي نتنفسو فيه وضريبة على الارض الي نمشو عليها!».

وكتب القيادي في حزب «التيار الديمقراطي» هشام العجبوني على صفحته في «فيسبوك»: « ناقص كان ضريبة على الهواء إلّي نتنفسوا فيه (الذي نتنفسه)!، وأضاف أحد المستخدمين ويدعى جمال الورتاني «أعتقد أن مقترح ضريبة المسبح لن يمر في مجلس النواب، الجماعة كلهم عندهم بيسين (مسبح)»، مذكراً بأن النواب سبق أن رفضوا مقترحاً حول فرض ضريبة بنسبة 1.5 في المئة على أي شخص يملك منزلاً ثانياً».

ونظمت الجبهة الشعبية أبرز أحزاب المعارضة في تونس وقفة احتجاجية السبت وسط العاصمة ضد مشروع قانون المالية والإجراءات المعلنة لتعبئة موارد للدولة التي تعاني صعوبات اقتصادية.

وتجمع مئات من أنصار الحزب في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة للمشاركة في أولى المسيرات الاحتجاجية ضد قانون المالية بعد أن صادقت عليه الحكومة الجمعة قبل عرضه على البرلمان.

وقال حمة الهمامي، القيادي والمتحدث الرسمي باسم الجبهة الشعبية، في كلمة أمام المحتجين «هذه الحكومة هي حكومة لوبيات الفساد والمتهربين من الضرائب والمهربين. يتكرس هذا في مشروع الميزانية». وأضاف الهمامي «الحكومة تريد تجميد الزيادات في الأجور وزيادة الأسعار وإيقاف الانتداب في القطاع العام. هذه الحكومة تعمل على أن يدفع الشعب فاتورة الأزمة».

وتعتزم حكومة يوسف الشاهد إقرار زيادات ضريبة وتعليق زيادات في الأجور بجانب زيادات في أسعار المحروقات وإجراءات تقشفية أخرى. وقال الهمامي إن مشروع الميزانية لا يتضمن اجراءات جدية ضد المتهربين من الضرائب وضد المهربين.

وإلى جانب الجبهة الشعبية يعارض الاتحاد العام التونسي للشغل خطط الحكومة لتجميد الزيادات في الأجور، وحذر في المقابل من تداعياتها السلبية على الوضع الاجتماعي. ويشير مشروع ميزانية 2017 في نسخـــــته الأولى إلى تطور بنسبة 2.12 بالمئة عن عام 2016 أي من 2.29 مليار دينار إلى 7.32 مليار دينار كما حدد نســبة النمو المتوقعة لعام 2017 بحدود 2.3 بالمئة. ويتوقع أن تتم مناقشة مشروع القانون والمصادقة عليه قبل تنظيم المؤتمر الدولي للاستثمار بنهاية تشرين الثاني/نوفمبر المقبل في تونس بهدف المساعدة في إنعاش الاقتصاد التونسي.