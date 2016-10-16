﻿إصابات واعتقالات في الضفة والقدس المحتلة

رام الله – «القدس العربي»: أصيب فلسطينيان اثنان برصاص قوات الاحتلال في بلدة قباطية جنوب جنين شمال الصفة الغربية واعتقل أحدهما أثناء مداهمتها لعدد من المحال التجارية في منطقة المقاهي. وأطلقت النار على الشابين أمجد محمود كميل (21 عاما) وأحمد عمر قطاوي حمامدة (18 عاما) خلال المواجهات التي اندلعت مع الشبان عقب اقتحام البلدة ثم اعتقلت المصاب كميل بعد ذلك.

وأثناء المداهمة خلعت قوات الاحتلال أبواب المحال التجارية وتفتيشها واستولت على أجهزة المراقبة الموجودة داخلها. كما احتجزت قاسم محمد حمامدة وجمال أبو الرب ونجله خليل لاستجوابهم قبل الإفراج عنهما.

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية عن إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال في بيت فوريك القريبة من نابلس خلال مواجهات مع جنود الاحتلال الإسرائيلي واعتقلت نمر حاتم غزال وعبد الكريم محمد دحلق ورمزي ناصر الحاج بعد أن داهمت منازل ذويهم في البلدة. واعتقلت ثلاثة فلسطينيين من بلدة سبسطية شمال نابلس وفتشت منزلا في مخيم عسكر شرقا.

وفي القدس المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال سبعة فلسطينيين. وعُرف من بين المعتقلين حارس المسجد الأقصى ماهر أبو سنينة الذي اعتقل من منزله في القدس القديمة، وثلاثة قاصرين وشابين من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، والشاب عدي أبو هلال (19 عاما) من منزله في بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس.

أما في جنوب الضفة فقد اعتقلت قوات الاحتلال خمسة فلسطينيين واقتحمت مطبعتين في محافظة الخليل، واستولت على محتويات إحداهما. واعتقلت الفلسطينيين الخمسة خلال عمليات دهم وتفتيش نفذتها في بلدة بني نعيم شرق الخليل وهم: الشقيقان منير (37 عاما) وفوزي يوسف عبد الله الخضور (32 عاما) وصهيب عبد الحميد أبو جارور (35 عاما) ومراد محمد أحمد أبو ساكوت (18 عاما) وفايز إبراهيم خليل الخضور (32 عاما).

وداهمت قوات الاحتلال وسط مدينة الخليل واقتحمت خلالها مطبعة «انفنتي» التي تعود ملكيتها لنضال عمران القواسمي واستولت على محتوياتها وكذلك مطبعتي العربي والقيسي.

وفي سياق دعم صمود الفلسطينيين في المناطق المهمشة أطلقت لجنة الدفاع عن الخليل حمله لقطف الزيتون في قرية سوسيا ببلدة يطا جنوب الخليل المهددة بالإزالة من قبل الاحتلال ومستوطنيه. وتستمر الحملة حتى الثالث من الشهر المقبل بمشاركة متطوعين فلسطينيين ومتطوعين أجانب من دول أوروبية ومن أمريكا اللاتينية الذين سيصلون تباعا إلى فلسطين لمشاركة المزارعين الذين يتعرضون لخطر اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال خلال قطف محصول الزيتون وآخرين ممن تقع حقولهم بمحاذاة جدار المستوطنات والجدار الفاصل في محافظتي الخليل وبيت لحم.