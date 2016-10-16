﻿الفلسطينيون يرفضون تصريحات المديرة العامة لليونسكو المالكي: بوكوفا تجاهلت نص القرار واختارت إرضاء إسرائيل

رام الله – «القدس العربي»: رفض رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني تصريحات المديرة العامة لليونسكو ضد القرار الذي اعتمده المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، معتبراً انها خرجت عن حدود صلاحياتها. وقال «إننا نرفض هذا الموقف غير المسبوق الذي يشكل إهانة إرادة الدول الأعضاء التي عبرت عن مواقفها السيادية وصوتت بالإيجاب لاعتماد القرار بنجاح». وأضاف «من غير المقبول أن تقوم بوكوفا بإطلاق التصريحات التي من شأنها تقويض عمل وصلاحيات المجلس التنفيذي لليونسكو.»

وأكد على أن ايرينا بوكوفا تجاهلت نص القرار الفلسطيني الذي تم اعتماده وعكس الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية في مدينة القدس الشرقية المحتلة بما فيها انتهاكات حقوق الشعب الفلسطيني بمسيحييه ومسلميه للوصول إلى أماكن العبادة والأماكن المقدسة واختارت التماهي مع حملة العلاقات العامة الإسرائيلية التضليلية لاسترضاء سلطة الاحتلال وتحدثت ضد القرار الذي شدد على أهمية القدس ومكانتها للديانات السماوية الثلاث.

وأشار وزير الخارجية إلى أنه كان يجدر بالمديرة العامة لليونسكو العمل على تنفيذ ولاية المنظمة في حماية والحفاظ على التراث والإرث الثقافي كالمدينة القديمة للقدس من الاعتداءات المتكررة التي تعاني منها المدينة المقدسة منذ عقود بدلا عن العمل على خدمة الاجندة الإسرائيلية في حرف النقاش بشكل مقصود نحو قضايا لا علاقة لها بمضمون وأهداف القرار الذي تم اعتماده. وقال «على بوكوفا تركيز جهودها على تنفيذ إرادة الدول الأعضاء والحفاظ على مدينة القدس من الاستعمار الممنهج لسلطات الاحتلال واعتداءاتها على مكانة المدينة المقدسة والحقوق الأساسية للمواطنين الفلسطينيين.»

واستطرد «كنا نتوقع من بوكوفا وتماشيا مع ولايتها في المستقبل أن تعبر عن السياسات الاستعمارية المستمرة لإسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال في أرض دولة فلسطين والتي تنتهك وتستهدف بشكل ممنهج أماكننا التراثية والثقافية والدينية العريقة حيث تقوم سلطات الاحتلال بتقويض التسامح والتعايش في مدينة القدس وأضاف:» نتوقع من المديره العامة أيضا أن تعبر عن سخطها من استمرار إسرائيل باستفزاز المشاعر الدينية للفلسطينيين من خلال سماحها للمسؤوليين ورجال الدين الإسرائيليين لاقتحام الحرم الشريف وهم الذين يدعون إلى تدميره.» وختم بالقول «سندافع عن شعبنا الفلسطيني باستخدام الأدوات القانونية والدبلوماسية كافة بما فيها المؤسسات المتعددة الأطراف ولن ترهبنا البلطجة الإعلامية لتحوير الانتباه عن انتهاكات إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال وعدم احترامها للقانون الدولي». وأضاف:» أن عزمنا لا يتزعزع في حماية وصون تراث فلسطين باعتبارها معقلا للتسامح والتعايش». وأثنى على الدعم المبدئي للدول التي تقف في وجه حملات التشويه، وتلك الدول التي تقف شامخة في الدفاع عن القانون الدولي والحقوق المصانة فيه.