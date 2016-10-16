﻿ناشطون سلفيون يحتجون على اعتقال فتيات قاصرات بتهم تشكيل خلية إرهابية

الرباط – «القدس العربي»: احتج ناشطون سلفيون مغاربة على اعتقال فتيات بتهم تشكيل خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش. وخرج العشرات من النشطاء السلفيين، الذين ينتمون إلى اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، أمام مساجد عدد من المدن المغربية للاحتجاج على «اعتقال فتيات جلهن قاصرات»، وتنديداً منهم بإدخال ملف الإسلاميين «منعرجاً خطيراً».

وقال موقع «هسبرس» ان النشطاء عبروا عن استنكارهم لـ»استهداف نساء جلهنّ قاصرات بالاعتقال»، وأشاروا إلى أن تفكيك خلية «الداعشيات العشر» شكّل «أرضاً خصبة للمزايدات السياسية سواء منها الدولية أو الوطنية على حساب المعتقلين الإسلاميين الذين يتمّ الركوب على قضيتهم وتقديمهم كأكباش فداء من أجل إرضاء أطراف خارجية».

وتوجهت كلمة باسم المحتجين تليت في الوقفات بنداء إلى «العقلاء في هذا البلد وأصحاب الضمائر الحية إلى التكاتف من أجل إطلاق سراح هؤلاء النسوة»، و»الانتقال قدماً وبشكل فعال وجدّي من أجل إنهاء محنة المعتقلين الإسلاميين الذين ما زالوا يئنّون تحت وطأة الأغلال هم وعائلاتهم منذ 14 سنة.

وقالت الكلمة «هذه المرة كان الضحية فتيات سيُدمر مستقبلهن بعد أن شُوّهت سمعتهن جراء هذا الاعتقال، خاصة أن منهن من تتابع دراستها بل ومتفوقة فيها، ومنهن من تحضر لزفافها الوشيك».