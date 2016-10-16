﻿العثماني رئيس حزب «العدالة والتنمية» المغربي: لم نقرر بعد مسار التحالفات ونستبعد «الأصالة والمعاصرة»

الرباط – «القدس العربي»: لا زالت النيران لم تشتعل تحت اناء الحكومة المغربية الجديدة، التي كلف عبد الاله بن كيران زعيم حزب العدالة والتنمية بتشكيها لفوز حزبه بالمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 تشرين الاول/ اكتوبر الجاري التي لا زال المغاربة يقرأون نتائجها.

وقال سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، ان «الأخ رئيس الحكومة لم يبدأ بعد مشاوراته، ولم يقرر الحزب بعد مسار التحالفات خارج تأكيده عدم إمكانية التحالف مع (غريمه) حزب الاصالة والمعاصرة، وكل ادعاء خارج هذا لا علاقة له بالحزب من قريب ولا من بعيد».

واذا كانت التقديرات ان الاعلان عن الحكومة الجديدة لن يكون قبل 20 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، فان الاحزاب السياسية المغربية التي من الممكن ان تشارك بالحكومة ترسل اشارات لا تحمل وضوحها للمشاركة او عدمها، يرتبط قرارها ببدء المشاورات وترتيب بيتها الداخلي.

وأعلن المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار (37 مقعداً وهو مشارك بالحكومة 2013-2016) من عدم المشاركة في الحكومة المقبلة «إلا إذا توفرت الشروط اللازمة» وقالت اوساط الحزب ان المكتب السياسي في اجتماع يوم الجمعة أجمع على تأجيل ذلك إلى حين انعقاد المجلس الوطني مباشرة بعد عقد المؤتمر الاستثنائي يوم 29 تشرين الاول/ أكتوبر لانتخاب خليفة الرئيس المستقيل، صلاح الدين مزوار.

وتناقلت وسائل إعلام أن مزوار يشترط، للانضمام إلى التحالف الحكومي المرتقب، «تنحي بن كيران عن رئاسة الحكومة وتعيين شخص آخر عوضاً عنه»، وهو ما نفاه قيادي تجمعي، مؤكدا أن الشروط المشار إليها في بلاغ المكتب السياسي تتحدد أساساً في «ضرورة تعهد بن كيران باحترام أخلاقيات التحالف ولميثاق الأغلبية، وتجاوز الصراعات الحاصلة في الحكومة السابقة»، ان «صناديق الاقتراع اختارت العدالة والتنمية والملك عين بن كيران، ولا يمكن أن نجادل في هذا».

ونادى المكتب السياسي للتجمع في بلاغه بضرورة «تجاوز السجال السياسي والتركيز على العمل النافع للمواطن»، في بلاغه الصادر عقب الخطاب الملكي في افتتاح دورة أكتوبر البرلمانية، مع «التأكيد على التشبث بالتعددية السياسية باعتبارها إحدى ركائز الهوية والمسار السياسي والدستوري لبلادنا»، داعيا إلى «جعل المواطن محور وهدف السياسات العمومية مركزياً وترابياً وقطاعياً، واعتبار الجهوية المتقدمة حجر الزاوية في المشروع التنموي الوطني».

وقال عبد العزيز أفتاتي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، إنه يستبعد صحة ما نشر في وسائل الإعلام عن شروط حزب «التجمع الوطني للأحرار» للدخول للحكومة معتبرًا أنه إذا ثبتت بالفعل ستكون مجرد «تخريف».

وأضاف أفتاتي أن حزبه لا يمكنه أن يتعامل إلا مع الأمور المسؤولة لأن الوقت الراهن يستدعي ذلك، مؤكداً أن الحزب لن يقبل بالإملاء لأنه لا يتخوف من أحد سواء أكان شخصاً أو حزباً «نحن نعرف بعضنا البعض ونعرف الشروط التي من شأنها إنجاح هذه التجربة وحزب العدالة والتنمية منفتح على الجميع باستثناء حزب البؤس، وحزب العدالة والتنمية لا يمكنه أن يفرط في حلفائه السابقين».

وعن عودة «البيجيدي» للتحالف مع «الأحرار» بالرغم من المشاكل التي خلقوها في التجربة الحكومية الأولى وعلى رأسها مشكل صندوق التنمية القروية وقضية الأساتذة المتدربين، قال أفتاتي «إن ما وقع قد وقع، كان لهم مواقف وكان لنا في الحزب مواقف أخرى وتولد بعض الاحتكاك لكن هذه مرحلة جديدة ويجب أن نتعظ مما جرى لكي نتجنبه في المستقبل لأن ما يهم المغاربة هو المستقبل، والأحزاب المعقولة لها عين على المستقبل لأن الرجوع إلى الماضي سيعيدنا إلى الخلف».

ومن تداعيات الانتخابات التشريعية التي لم يتمكن فيها اليساريون المغاربة من تحقيق مرتبة متقدمة وفي قرار مفاجئ، جمد عبد السلام العزيز الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، أحد الأحزاب المشكلة لتحالف فيدرالية اليسار الديمقراطي، التي خاضت الانتخابات بشكل مشترك بين الاحزاب الثلاثة المكونة لها حضوره في الهيئة التنفيذية للفيدرالية ذاتها، وبالتالي تعليق مشاركة حزبه ضمن التحالف اليساري.

ودعا بيان الحزب الى «ضرورة تطوير الفيدرالية (التي تتكون من الحزب الاشتراكي الموحد وحزب الطليعة والمؤتمر الوطني الاتحادي) سياسياً وتنظيمياً بفكر وعمل جماعيين، وبحس نقدي يقف على كل الاختلالات ويفتح أفق توحيد القوى الديمقراطية التقدمية الحقيقية وكل الفاعلين المؤمنين بضرورة التغيير الديمقراطي».

وقال المؤتمر ان نتائج اقتراع السابع من تشرين الاول/ أكتوبر الماضي، التي منحت الفيدرالية مقعدين نيابيين داخل المؤسسة التشريعية، تشكل «تقدماً سياسياً حققته الفيدرالية في الساحة الوطنية بفعل تعاطف عموم المواطنين والمواطنات»، وأن التحالف اليساري الذي تقوده نبيلة منيب، الأمينة العام للحزب الاشتراكي الموحد، «أصبح يشكل موضوعياً أمل حركة اليسار في المغرب».

ونظمت «حركة أنفاس للديمقراطية» مائدة مستديرة لمناقشة نتائج احزاب اليسار المغربي واوضح عبد الله أبعقيل عضو فدرالية اليسار أن الحملة التي انتهجتها فدرالية اليسار ارتكزت على طرق الأبواب والذهاب مباشرة عند الناخب وبذلك استهدفت الفئات التي لم تقاطع العملية الانتخابية وكانت اسراتيجيتها كانت ناجحة وإذا حافظت الفدرالية على هذه الاستراتيجية فإنها ستحقق نتائج أحسن في الاستحقاقات المقبلة.

وقالت سارة سوجار الناشطة السابقة في حركة 20 فبراير إن نسبة المشاركة في الاقتراع كانت ضعيفة مما يطرح العديد من علامات الاستفهام حول طبيعة العزوف السياسي في المغرب هل هو ناتج عن أزمة ثقة للمواطن المغربي في العملية السياسية؟ وهل من يقاطع يقاطع عن وعي أو لا؟.

وأشارت ر الى أنه في الساحة السياسية الآن هناك فاعل سياسي قوي ومنظم سواء اتفقنا معه أو لا وهو حزب العدالة والتنمية الذي يحظى بتعاطف كبير من قبل المغاربة بالرغم من حصيلته الضعيفة، أما أحزاب اليسار فإن نتائجها ضعيفة، هناك تقدم نسبي لفدرالية اليسار ولكنه تقدم ضعيف.

وأكدت أن هناك فئة كبيرة من الشباب تتبنى قيم اليسار وتتعاطف مع الفيدرالية لكنها خارج هياكلها ، في المقابل نجد أن حزب العدالة والتنمية انفتح على قواعد شبابية من الخارج لكي يرشحها وهذه نقطة تحسب له حسب المتحدثة.

وأوضحت سوجار أن مشاركة الشباب في المعادلة الانتخابية كانت ضعيفة وأنه قد حان الوقت لإخراج الشيوخ من الأحزاب وإعادة النظر في «الكوطا» النسائية والشبابية بصيغتها الحالية مبرزة أنه إذا أراد اليسار أن يتقدم فلا بد له من أن يمارس نوعاً من النقد والجلد الذاتي.

فيما قال عمر بنجلون عضو حزب الطليعة ان اليسار فشل في محاربة التنظيمات المافيوزية والاسلاميون هم من استفادوا من هذا الفشل لان هناك مسلسلاً من الأخطاء التي راكمها اليسار تاريخياً من بينها تأثير تجربة التناوب التي أرخت بظلالها على اليسار الراديكالي كذلك.

وأضاف أن الاتحاد الاشتراكي تحالف مع حزب الأصالة والمعاصرة لعل وعسى أن يحرز مقاعد برلمانية إضافية والتصق حزب التقدم والاشتراكية بحزب العدالة والتنمية من أجل كسب المقاعد البرلمانية وفي النتيجة حصدا الفشل لأنهما ارتميا في حضن العدو. وأشار بنجلون إلى أن مدينة سلا أصبحت جمهورية إسلامية تتعايش فيها تنظيمات مافيوزية مختلفة والعدالة والتنمية أحرز فيها 3 مقاعد من أصل 4 بالرغم من كل وسائل التضييق التي تعرض لها وبذلك فإن هذا الحزب حسب بنجلون يقول للدولة «ديري لي درتي (افعلي ما تشائي) نحن نتقوى ونتغلغل».

وألح على ضرورة أن تنتبه الدولة للتغلغل الكبير لـ»العدالة والتنمية»، لانه في المستقبل رقم 125 مقعداً الذي حصل عليه هذا الحزب سيقفز ويزيد لأن السلطة التأثرية للحزب تفوقت على السلطة التقريرية للدولة.

وأوضح أن فيدارلية اليسار تبنت مفهوم الخط الثالث ونبذت التبعية ولكن وسط الفدرالية هناك محسوبون لـ «العدالة والتنمية» ومحسوبون عن «الأصالة والمعاصرة» كذلك وكل حزب يجر لصالحه، مضيفاً أن فدرالية السيار اعتقدت انه من خلال حملة في الفيسبوك ستنجح لكن للأسف فشلت لدرجة أن بعض رؤساء البلديات المحسوبين على الفدرالية ترشحوا في الانتخابات ولم يفوزوا بأي مقعد. وقال «يجب أن نكف عن ترديد مقولة أننا لازلنا أقوياء وأن نقوم بقراءات حقيقية للواقع السياسي بالمغرب».

وقال الصحافي والناشط الحقوقي، رشيد البلغيتي إن المغرب اليوم في زمن الاسلاميين وهو زمن لأن كل ما يحدث في المغرب ينتج بطريقة أو بأخرى زبوناً «للعدالة والتنمية».

وأشار الى أن العدالة والتنمية استعمل خطاباً سياسياً إسلامياً أكسبه التعاطف الشعبي، كما أنجز سياسيات عمومية بنفس إحساني لذلك سيستمر ولن يقهر لأنه الحزب الوحيد المنظم في الساحة السياسية والذي يتوفر على جمعيات وتنظيمات كبيرة ويشتغل بشكل يومي مع المواطنين «حالتنا في المغرب ليست حالة الصراع من أجل الديمقراطية بل نحن امام من يتصارعون من أجل خدمة فكرة التحكم ومن يعطي كل الاشارات أنه سيكون الخادم الأول».

وأكد البلغيتي أن المغرب اليوم يعيش وهم اليسار الذي فقد قاعدته الشعبية «ومن الخطئ أن ندخل كلاً من حزبي «الاتحاد الاشتراكي» و»التقدم والاشتراكية» في دائرة أحزاب اليسار لأن ما بقي منهم هو قشرة المناضل فقط.