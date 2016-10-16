﻿انتحاريون بينهم قائد «الدولة» في غازي عنتاب يقتلون 3 من الأمن التركي خلال ملاحقتهم

إسطنبول ـ «القدس العربي»: فجر انتحاريون بينهم قائد تنظيم الدولة الإسلامية في مدينة غازي عنتاب التركية نفسيهما، في حادثين منفصلين، خلال حملة أمنية واسعة ضد التنظيم في المحافظة الواقعة جنوب تركيا على الحدود مع سوريا، الأمر الذي أدى إلى مقتل 3 من القوات الخاصة التركية وإصابة 8 آخرين بينهم 4 لاجئين سوريين.

وفي الحادثة الأولى، فجّر انتحاري أو أكثر من تنظيم «الدولة» انفسهم، ظهر الأحد، بعدما داهمت قوات الأمن التركية مخبأ للتنظيم في ولاية غازي عنتاب، الأمر الذي أسفر عن مقتل 3 من عناصر القوات الخاصة التي حاولت اعتقالهم.

وفي تفاصيل الحادثة، تلقت الشرطة التركية بلاغاً عن اختباء مسلحين من التنظيم في أحد المنازل في المحافظة التي يقطنها مئات آلاف اللاجئين السوريين، حيث طوقت قوات الأمن المكان وبدأت في محاولة اقتحام الشقة المذكورة باستخدام وحدات مكافحة الإرهاب المدعومة بالعربات المدرعة.

وبعد أن اشتبكت القوات التركية مع المتحصنين داخل الشقة أقدم أحد الانتحاريين على تفجير نفسه وسط مجموعة من القوات الخاصة مخلفاً ثلاثة قتلى و8 جرحى، بينما قالت مصادر أمنية إن هناك احتمال أن يكون انتحاري ثان فجر نفسه في الحادثة نفسها.

وأجمعت وسائل الإعلام التركية على أن الهجوم الذي كان سيستهدف «الجمعية العلوية» كان سيُدخل البلاد في موجة غير مسبوقة من التوتر بين الحكومة والأقلية العلوية التي تنتمي في أغلبها للمعارضة التركية، وذلك على غرار ما حدث عندما استهدف التنظيم مركزاً ثقافياً كردياً في سوروج جنوب البلاد.

وقالت وسائل إعلام إن الانتحاري هو «محمد قادر جبل»، قائد تنظيم الدولة في محافظة غازي عنتاب، بينما قالت مصادر أخرى إنه مسؤول الأنشطة والعمليات في التنظيم بالمحافظة.

وينشط في محافظة غازي عنتاب عدد كبير من مسلحي تنظيم الدولة وتحاول السلطات التركية ملاحقة المشتبه بهم، وقتلت قبل أشهر أحد قادة التنظيم هناك، فيما اتهمت السلطات التركية التنظيم بتنفيذ الهجوم الانتحاري الذي استهدف أحد الأفراح الشعبية بالمدينة وخلف أكثر من 50 قتيلاً.