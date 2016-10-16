﻿فرانسوا أولاند يهاجم بشدة سلك القضاء وساركوزي ويثير الجدل حول الإسلام والمرأة المحجبة

باريس ـ «القدس العربي»: أثار صدور كتاب جديد عن الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند تحت عنوان « ما لا ينبغي على على الرئيس أن يقوله» الكثير من الجدل واللغط بل صدمة كبيرة في الأوساط السياسية بسبب ما احتواه من تصريحات وانتقادات وأحيانا سخرية فجة من عدد من الشخصيات ومؤسسات الدولة، إضافة إلى موقفه من بعض الملفات الشائكة. الكتاب عبارة عن مقابلة ولقاءات مطولة تجاوزت مئة ساعة لفرانسوا أولاند مع الصحافيين من جريدة «لوموند» الفرنسية فابريس لوم وجيرار دافي اللذين التقيا بالرئيس الفرنسس أكثر من ستين مرة منذ توليه السلطة في أبريل/نيسان 2012.

ويبدو أن الرئيس الفرنسي أراد من خلال الكتاب أن يقدم نفسه للفرنسيين نازعا عنه عباءة «الرئاسة» ومتجردا من كل المواقف الرسمية التي تتطلب «تحفظا» في إبداء رأيه في عدد من الملفات الساخنة. ولا يعرف لحد الساعة الأسباب التي دفعته للخروج والتعبير بـ «صراحة» عن مواقفه بهذه الطريقة التي رأى فيها العديد « إهانة» لا تغتفر، والبعض الآخر «استهتارا» بمنصب الرئاسة، خصوصا أن كل المؤشرات توحي بأنه يستعد للترشح لولاية ثانية. كما عبر عدد من المقربين منه أمثال القيادي الاشتراكي ورئيس البرلمان كلود بارتلون عن دهشته من تصريحاته قائلا « أنا جد مصدوم مما جاء في هذا الكتاب على لسان الرئيس. عليه أن يقدم تفسيرات لكل ما قاله، لأنه أصبح لدي شكوك حقيقية حول رغبته في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة».

يعتبر جهاز القضاء في فرنسا من أكبر المؤسسات التي تحظى بالاحترام والاستقلالية. وبالرغم من محافظة الرئيس الفرنسي أولاند على علاقات محترمة مع القضاء طيلة فترة ولايته، عكس سلفه الرئيس الساق ساركوزي الذي لا تزال العديد من الملفات تلاحقه، فقد شن هجوما لاذعا على القضاة ووصفهم ب « الجبناء» الذين «يتدثرون بقيم الفضيلة،إنهم لا يحبون السياسيين، والعدالة لا تحب السياسة». وأثارت تصريحات أولاند موجة استنكار في صفوف القضاة، ولاحتواء الأزمة استقبل أولاند قاضيين ساميين عن جهاز القضاء في قصر الايليزيه ليعبر لهما عن احترامه لهذه المؤسسة. كما طالبت نقابة القضاء والمدعين العامين الرئيس بالاعتذار عن «الإهانة» التي تعرضوا لها، الأمر الذي حصل يوم الجمعة بعدما أرسل فرانسوا أولاند رسالة خطية للمؤسسة القضائية عبر فيها عن أسفه عن تلك العبارات التي «ليس لها صلة بحقيقة آرائي، وبالخط الذي أنتهجه كرئيس للجمهورية وضامن لاستقلال السلطة القضائية ». وأضاف «أشيد بشجاعة القضاء وتفانيهم في مهامهم، إنهم يستحقون كل الاحترام والتقدير».

الإسلام… والمرأة المحجبة

كما تطرق الرئيس الفرنسي إلى العديد من الملفات الساخنة التي تثير جدلا كبيرا في المجتمع الفرنسي خصوصا ملف الإسلام واندماج المسلمين في المجتمع الفرنسي. وقال في كتابه وبشكل صريح بأن «هناك مشكلة مع الإسلام لا شك في ذلك، لأن الإسلام يريد أن تكون له أماكن عبادة، واعترافا بوجوده داخل الجمهورية».

وأضاف أولاند «المشكلة ليست في الإسلام كدين ولكن المشكلة قد تكون حينما لا يدين المسلمون التطرف الإسلامي، وحينما يتصرف الأئمة بطريقة تخالف قيم الجمهورية». وقد اعتبر البعض أن هذا الخطاب يشبه خطاب اليمين المحافظ أو اليمين المتطرف، الذي يستعدي المسلمين ويتهم الإسلام برفض قيم الجمهورية.

ويبدو أن هذه التصريحات تتنافى مع الخطاب الرسمي للرئيس أولاند الذي اعترف في عدة مناسبات رسمية بأن الدين الإسلامي يجب أن يحظى بالاحترام ضمن مؤسسات الدولة، و دعا مرارا إلى عدم الخلط بين المسلمين والإرهابيين، وإلى اعتبار المسلمين ضحايا للإرهاب، خصوصا بعد تفشي الخطاب العنصري والإسلاموفوبيا بعد الهجمات الإرهابية التي ضربت فرنسا.

كما تحدث عن الحجاب الذي يثير الكثير من اللغط منذ سنوات وقد سن البرلمان الفرنسي قوانين تحظره في المدارس العامة والمؤسسات الحكومية «المرأة المحجبة اليوم ستكون ماريان غد «أي بمعنى أنها ستكون رمز الجمهورية غدا»، ويضيف «إذا قدمنا لها (المرأة المحجبة) الشروط اللازمة لتحقيق أحلامها ولكي تكون سعيدة، فإنها ستتحرر من الحجاب وتصبح فرنسية. وفي هذه الحالة فإنها ستفضل الحرية على الخنوع والاذعان». و قد أثار هذا الكلام ردو أفعال غاضبة خصوصا في صفوف الجالية الإسلامية التي استنتجتت من أقوال الرئيس بأن أولاند لا يزال يعتبر بأن المرأة المحجبة ليست فرنسية.

لم يسلم لاعبو كرة القدم أيضا من الانتقاد الشديد من طرف الرئيس الفرنسي، بحيث اتهمهم بالنزوع نحو «الإثنية والعرقية »، بسبب «ضعف تكوينهم التربوي والفكري». وأضاف قائلا « لقد انتقلوا من شباب محرومين ترعرعوا في الضواحي من دون مبادئ ومن دون تربية، إلى أغنياء لا يعروفون كيف يتصروفون، ولا يعرفون الصحيح من الخطأ ». ودعا ساخرا الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إلى «العمل على تقوية عضلات الدماغ» لهؤلاء اللاعبين الذين يمثلون المنتخب الفرنسي لكرة القدم.

هذه التوصيفات لاقت استهجانا كبيرا لدى عدد من اللاعبين الفرنسيين، أمثال مدافع المنتخب الفرنسي السابق إمانويل بوتي الذي فاز بكأس العالم مع زين الدين زيدان في عام 1998، كما وجهت نقابة اللاعبين المحترفين الفرنسيين رسالة احتجاج للرئيس أولاند تستنكر فيها تصريحاته واعتبرتها «تنافي الواقع ومليئة بالصور النمطية عن لاعبي كرة القدم».

الهجرة

كما تطرق أولاند في حديثه مع الصحافيين إلى ملف الهجرة والمهاجرين قائلا « أعتقد أن هناك مهاجرين كثرا في فرنسا، وبعضهم يجب ألا يتواجد على التراب الفرنسي». وهذا أيضا يتناقض مع الخطاب الرسمي الذي دعا من خلاله الفرنسيين إلى استقبال اللاجئين والمهاجرين الذين فروا من ويلات الحروب في بلدانهم باتجاه أوروبا.

وكان أولاند قد قرر في سبتمبر أيلول من عام 2015 باستقبال أكثر من ثلاثين ألف لاجئ سوري رغم الرفض الشديد للمعارضة الفرنسية. وقال في خطابه حينئذ « أمام هذه التراجيديا وما يعيشه هؤلاء اللاجئين من مأساة، علينا أن نستقبل حصتنا كباقي دول الاتحاد الأوربي، لأن هذا من قيم فرنسا».

ساركوزي… ديغول صغير

و لم يفوت الفرصة لانتقاد ساركوزي بشدة وعاب عليه توظيف أفكار شعبوية من أجل استمالة أصوات اليمين المتطرف خصوصا فكرة «الهوية الوطنية»، ووصفه بـ «ديغول صغير». كما لم يغفر أولاند لمنافسه ساركوزي مقارنته للحزب الإشتراكي بحزب اليمين المتطرف ووصف الأمر بـ«الخطأ الكبير».

واتهم أولاند الرئيس السابق بضلوعه في عدة ملفات فساد قائلا « لست ضالعا في أية قضية أمام القضاء. لم أتجسس أبدا على قاض، ولم أتلق أموالا من ليبيا». كما وصف ساركوزي بالرجل الجشع وسرد قصة مرافقته له إلى جنوب إفريقيا لحضور جنازة الزعيم نيلسون مانديلا « كان يتحدث طوال الوقت خلال الرحلة عن الأموال التي جناها من المحاضرات التي كان يلقيها عبر العالم».

ورغم الانتقادات اللاذعة لساركوزي، إلا أن اولاند أكد أنه سيصوت لصالحه في حال انحصرت المنافسة في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 2017 بين نيكولا ساركوزي ومارين لوبان « سأصوت ضد مارين لوبان، كما فعلت في 2002. كما كنت قد صوتت لصالح جاك شيراك لقطع الطريق على والدها حينئد جان ماري لوبان».