﻿إسرائيل تغلق معابر غزة لـ 4 أيام بحجة الأعياد ومصر تفتح رفح مجددا بعد غد الأربعاء

غزة – «القدس العربي»: فرضت إسرائيل إغلاقا كاملا على الضفة الغربية و قطاع غزة حتى فجر غد الثلاثاء بحجة الأعياد اليهودية. ويعني هذا الإغلاق منع العمال الفلسطينيين من الضفة من الوصول إلى أماكن عملهم حتى حملة التصاريح منهم. وكذلك تكثيف التواجد على الحواجز العسكرية المنتشرة في الضفة الغربية وتحديداً التي تؤدي إلى القدس ومناطق فلسطين المحتلة عام 1948.

ويعني ذلك بالنسبة لقطاع غزة وقف حركة مرور الأفراد والبضائع، في عملية تستمر لمدة أربعة أيام، بحجة الأعياد اليهودية، في وقت فتحت فيه السلطات المصرية معبر رفح لليوم الثاني على التوالي استثنائيا، ضمن عملية تتكرر مرتين هذا الأسبوع، على غير العادة.

وقال محمد المقادمة، المتحدث باسم الهيئة العامة للشؤون المدنية، وهي الجهة المشرفة على تنسيق دخول البضائع وإصدار التصاريح للأفراد، أنه تم إبلاغهم بإغلاق معابر قطاع غزة بدءا من مساء أول من أمس السبت وحتى صباح غد بسبب عطلة الأعياد. وأشار إلى أن القرار يستثني الحالات المرضية الطارئة والدبلوماسيين الأجانب.

وأغلقت السلطات الإسرائيلية معابر غزة وهي كرم أبو سالم المخصص لمرور البضائع، وكذلك معبر بيت حانون «إيرز» المخصص للأفراد أكثر من مرة هذا الشهر بسبب عطل الأعياد.

يذكر أن السلطات الإسرائيلية بموجب الحصار المفروض على قطاع غزة، تضع الكثير من القيود على البضائع والسلع، كما تفرض قيودا مشددة على حركة عدد محدود من التجار الذين يمرون من معبر «إيرز». وسحبت مؤخرا عشرات التصاريح منهم.

وبسبب الإغلاق أعلنت شركة الكهرباء الفلسطينية، أن إرباكاً سيطرأ على جدول الكهرباء بعد توقف أحد المولدات، وتعطل الخطوط المصرية. وأوضحت أن الجدول الجديد يصل إلى 6 ساعات وصل و12 للفصل، نظرا للتعطل المتكرر للخطوط المصرية والإسرائيلية، بالتزامن مع عمل محطة التوليد بمولد واحد فقط، بسبب نقص الوقود.

في سياق متصل فتحت السلطات المصرية معبر رفح البري صباح أمس الأحد، لليوم الثاني على التوالي، لمغادرة المسافرين المسجلين في الكشوفات، إضافة إلى التنسيقات المصرية. وأعلنت هيئة المعابر التي تتبع وزارة الداخلية في غزة، وهي الجهة التي تشرف على عمل المعبر، أن حافلات عدة غادرت من الجانب الفلسطيني إلى الجانب المصري. وذكرت أن اليوم الثاني من عملية الفتح الاستثنائي، مخصصة للحافلات التي يتم تجهيزها في الصالة الخارجية للمعبر، التي تم نشر أسمائها في كشوفات الداخلية كمسافرين لهذا اليوم (أمس).

وكانت السلطات المصرية قد أعلنت عن فتح المعبر استثنائيا لمدة يومين على أن يعاد فتحه من جديد أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت، أمام سفر وعودة الحالات الإنسانية من مرضى وطلاب وأصحاب إقامات في الخارج.

وأعلنت وزارة الداخلية في غزة أن اليوم الأول شهد سفر 795 مسافرا إلى الجانب المصري ما بين جوازات مصرية وتنسيقات وكشوفات داخلية، في حين وصل 739 مسافرا من العالقين على الجانب المصري، منذ 40 يوما. وقالت إنه تم إرجاع 38 مسافرا من دون ذكر سبب لإرجاعهم.

ومعبر رفح الفاصل بين قطاع غزة ومصر، تغلقه سلطات القاهرة منذ أن تمت عملية عزل الرئيس السابق محمد مرسي، ولا تعيد فتحه إلا لأيام معدودة وعلى فترات متباعدة.

وخلال أيام الفتح الاستثنائي يسمح فقط بسفر الحالات الإنسانية من مرضى وطلاب وأصحاب إقامات في الخارج، ويسافر فقط أعداد محدودة من السكان كل مرة، في ظل وجود نحو 30 ألف مواطن مسجلين في كشوفات وزارة الداخلية ويرغبون بالسفر لحاجات ملحة.

وكثيرا ما تطالب وزارة الداخلية في غزة بفتح المعبر على مدار أيام الأسبوع، على غرار الفترة السابقة، من أجل حل أزمة سكان غزة الذي يعتبر المعبر منفذهم الوحيد على العالم، في ظل الحصار الإسرائيلي الممتد منذ عشر سنوات، غير أن السلطات المصرية تتذرع بالوضع الأمني في منطقة سيناء.

ولم يعهد من قبل أن وافقت السلطات المصرية، على فتحه مرتين في أسبوع واحد. وقبل عملية الفتح الحالية أعلنت وزارة الداخلية في غزة أن السلطات المصرية أغلقت المعبر هذا العالم لمدة 267 يوما، مقابل فتحه لعشرين يوما فقط، بما فيها أيام سفر وعودة الحجاج.