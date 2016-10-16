﻿ردود فعل هستيرية في إسرائيل على قرار اليونسكو حول القدس المحتلة

الناصرة – «القدس العربي»: تتواصل ردود الفعل الهستيرية في إسرائيل على قرار منظمة «اليونسكو» بنفي صلة اليهود بالحرم القدسي الشريف وتعتبره صحيفة «هآرتس» بافتتاحيتها أمس هزيمة دبلوماسية موجعة لرئيس حكومتها بنيامين نتنياهو. وتنبه الصحيفة إلى أن نتنياهو يروي للصحافيين خلال الشهور الأخيرة أن مكانة إسرائيل في العالم قد تغيرت للأفضل نتيجة إهمال المجتمع الدولية للقضية الفلسطينية واهتمام الدول العربية المحافظة التي تخشى إيران بالقدرات الاقتصادية والعسكرية الإسرائيلية. وقالت إن نتنياهو باع أوهاما بأن الأمم المتحدة باتت تعترف بالاحتلال والاستيطان حتى جاء قرار اليونسكو وقلب حساباته رأسا على عقب.

وكان نتنياهو قد هاجم تبني منظمة الأمم المتحدة قرار اليونسكو الذي وصفه بالمهووس وقال إن «مسرح العبث في اليونسكو يتواصل». وتابع «اتخذ هذا التنظيم اليوم قرارا مهووسا يقول إنه لا يوجد لشعب إسرائيل ارتباط بجبل الهيكل (الحرم القدسي) والحائط الغربي. لا يهم أنهم لا يقرأون التوراة، لكنني اقترح على أعضاء اليونسكو زيارة بوابة تيتوس في روما، حيث سيشاهدون ما أحضره الرومان بعد تخريب وتدمير الهيكل قبل 2000 سنة. سيجدون محفورا عليها الشمعدان الذي يعتبر رمزا للشعب اليهودي، وأيضا رمز دولة اليهود في عصرنا».

وأضاف نتنياهو في مقارناته الديماغوغية: «القول بأنه لا توجد لإسرائيل صلة بجبل الهيكل والحائط الغربي، يشبه القول بأنه لا توجد للصين صلة بالسور الصيني، ولا توجد لمصر صلة بالأهرام. في هذا القرار العبثي فقدت اليونسكو الشرعية القليلة التي امتلكتها وبقيت بدون شرعية، لكنني اؤمن بأن الحقيقة التاريخية أقوى والحقيقة ستنتصر».

وقال الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين، معقبا على القرار، إنه «لا يمكن لأي منتدى أو جسم في العالم القول بأنه لا توجد صلة بين الشعب اليهودي وأرض أسرائيل والقدس»، زاعما أنه من يفعل ذلك إنما يهين نفسه. نحن نفهم الانتقاد، لكنه لا يمكن تغيير التاريخ».

وادعى رئيس الكنيست، يولي ادلشتين، أن «لليهود صلة كبيرة بالأماكن المقدسة، بينما لا توجد لليونسكو والأمم المتحدة أي صلة بالتاريخ والواقع. وتابع «نحن نشهد المرة تلو المرة عدم صلة الأمم المتحدة ومؤسساتها، وهذا القرار يحمل رسالة للمحرضين ولمن يعيدون كتابة التاريخ الذين يعملون بلا كلل بدافع الكراهية».

وانضمت لجوقة المعقبين وزيرة القضاء، اييلت شكيد وقالت إن «الأمم المتحدة تحطم كل الأرقام القياسية التي حققتها بجهلها وبنهجها المعادي للسامية وعدم صلتها. التنظيم الذي يدعي تمثيل الثقافة والعلوم من قبل الأمم المتحدة يعرض سياسة متعفنة تسيطر عليها دول أسلامية دكتاتورية. بدل أن تقود دول الغرب التنظيم إلى ألوية التنوير، تنجر بعضها أسيرة وراء قرارات مخجلة».

أما وزيرة الثقافة ميري ريغف المعروفة بمواقفها الهستيرية فقالت إنه إذا كان هذا هو معيار اليونسكو، يجب فحص كل أماكن التراث العالمي التي أعلنت عنها. تفضيل الرواية الفلسطينية الكاذبة، على الحقائق التاريخية يسلط أضواء ساخرة على اليونسكو». وقال وزير الداخلية ارييه درعي إن «اليونسكو حولت نفسها إلى تنظيم يضع وصمة عار على الأمم المتحدة. إذا لم يكن لليهود صلة بالحائط الغربي فإنه لا توجد لليونسكو صلة بالثقافة والعلوم والتعليم».

كما شجب رئيس المعارضة يتسحاق هرتسوغ القرار، وقال إن «اليونسكو تخون دورها وتشوه الدبلوماسية والمسؤولية والمؤسسات الدولية. من يريد إعادة رواية التاريخ، وتزوير واختراع رواية مهووسة كما لو أن الحائط الغربي وجبل الهيكل لا يرتبطان بالشعب اليهودي، يكذب بصفاقة رهيبة ستزيد الكراهية فقط. وتابع « في هذه المسالة لا يوجد أي خلاف في الشعب الإسرائيلي وأدعو اليونسكو إلى التراجع عن القرار الغريب والانشغال في الحفاظ على التاريخ الإنساني بدلا من تزويره».

وبادرت وزارة التعليم الإسرائيلية للإعلان عن مقاطعتها اليونسكو وهذا ما اعتبرته أوساط إسرائيلية ردا انفعاليا غبيا يزيد طينة إسرائيل بلة.

وأصدرت وزارة الإعلام الفلسطينية بيانا اعتبرت فيه قرار اليونسكو، قرارًا تاريخيًا، وانتصارًا للقدس التي تتعرض لأسرلة يومية.

وحيت الوزارة البرازيل، والصين، ومصر، وجنوب أفريقيا، وبنغلادش، وفيتنام، وروسيا، وإيران، ولبنان، وماليزيا، والمغرب، وموريشوس، والمكسيك، وموزمبيق، ونيكاراغوا، ونيجيريا، وعمان، وباكستان، وقطر، وجمهورية الدومينيكان، والسنغال، والسودان، «التي وقفت مع الحق الفلسطيني، وأسقطت المزاعم الإسرائيلية بشأن القدس، وأكدت أن المدينة هي العاصمة الأبدية لدولتنا المستقلة.»