﻿إجماع في مجلس الأمن على شجب الاستيطان والاحتلالوإسرائيل: مكانة المستوطنات تحدد في المفاوضات المباشرة

رام الله – «القدس العربي» : عقد مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة لمناقشة موضع الاستيطان والاحتلال قال خلالها نائب السفير الأمريكي في الأمم المتحدة ديفيد فريسمان إن «الولايات المتحدة قلقة بشكل عميق وتعارض بشدة البناء في المستوطنات التي تقضي على السلام». وأضاف أن نشاط إسرائيل في الضفة الغربية خاصة البناء في المستوطنات «يخلق واقع الدولة الواحدة».

وجرى النقاش في مجلس الأمن حول مبادرة من مصر وفنزويلا وماليزيا والسنغال وانغولا وبدفع من الفلسطينيين. وقاطعت إسرائيل النقاش لكن شارك فيه ممثلو جمعيات حقوق الإنسان في إسرائيل منها «بيداسليت» وحركة السلام الآن.

وقال نائب السفير الأمريكي إن ارتفاعا كبيرا طرأ في هدم بيوت الفلسطينيين خاصة في المناطق «ج». وأضاف أن الولايات المتحدة تدعو الطرفين إلى انتهاج سياسة وخطوات من أجل دفع حل الدولتين وخلق واقع الدولتين على الأرض الآن. وشجب نائب السفير العمليات ضد إسرائيل وقال إنها غير مبررة. كما قال أن من يشجعون العنف في الجانب الفلسطيني يبثون رسالة إلى المجتمع الدولي بأنهم ليسوا معنيين بالسلام.

وقال نائب السفير الروسي خلال النقاش إنه يمنع زوال العملية السلمية بين إسرائيل والفلسطينيين عن رادار المجتمع الدولي. وحسب أقواله «يوجد إجماع بشأن عدم قانونية البناء في المستوطنات وهدم بيوت الفلسطينيين في الضفة والعنف. نحن نشجب العنف ولا يوجد له أي مبرر. لكن البناء في المستوطنات يجب أن يتوقف. فالبناء يتواصل منذ سنوات ويصل إلى مستويات جديدة. لقد وصلنا إلى لحظة الحقـيقة. إذا كانت السياسة هي إقامة مستوطنات جديدة وتوسيع القائمة فإن الدولة الفلسطينية ستقوم على الورق فقط ولن يتحقق حلم الفلسطينيين. هذا لا يتفق مع مصالح إسرائيل والفلسطينيين. إسرائيل تحتاج إلى الأمن لكن من دون حل الدولتين سيتزايد تهديد إسرائيل بشكل كبير». واختتم بالقول إن بلاده معنية بدفع لقاء في موسكو بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس، مشيرا إلى أن الجانبين أعربا عن استعدادهما لذلك لكنه لم يتم تحديد موعد بعد.

وفي رد إسرائيل الشديد اللهجة على النقاش قال مسؤول إسرائيلي رفيع إن «الادعاءات بأن جلوس اليهود في الضفة الغربية هو عقبة أمام السلام هي ادعاءات لا أساس لها. هذه الادعاءات تنكر آلاف السنوات من الارتباط العميق بين شعب إسرائيل وبلاده تماما كما تم عمله أمس في قرار اليونسكو العبثي. التعامل مع المستوطنات اليهودية كعقبة أمام السلام يكرر المطلب الفلسطيني الفاضح بأن تكون فلسطين خالية من اليهود. في كل حالة أخرى كان سيتم رفض مثل هذا الطلب نهائيا من قبل المجتمع الدولي. لم يكن أحد مثلا سيفكر أن شرط السلام هو أن لا يكون عرب في إسرائيل. وقال «إن مكانة المستوطنات ستحدد في المفاوضات المباشرة بين الجانبين وليس من خلال قرارات الأمم المتحدة. وأضاف «المستوطنات ليست جذور الصراع ولا العقبة أمام إنهائه فالعقبة الحقيقية هي الرفض الفلسطيني المتواصل للاعتراف بإسرائيل داخل أي حدود.

هذا الرفض ينعكس في المطالبة بتطهير يهودا والسامرة من اليهود وبالتحريض الفلسطيني غير المتوقف على الإرهاب».

وقال السفير المصري في بداية النقاش إن المستوطنات ليست عقبة أمام السلام وحل الدولتين فحسب وإنما تقف في أساس قضية غياب الدولة الفلسطينية. وأضاف أن إسرائيل تمارس سياسة هدم بيوت الفلسطينيين والنقل القسري للفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم في الضفة الغربية. هناك أجيال من الفلسطينيين لا تعرف شيئا غير الخوف ولا تتجرأ على التفكير بمستقبل أفضل».

وعرض المدير العام لتنظيم بتسيلم حجاي العاد شريطا حول الوضع في الخليل وشريطا آخر حول هدم بيوت الفلسطينيين في الضفة. وقال «إن 2016 هي السنة التي تم فيها هدم أكبر عدد من بيوت الفلسطينيين في الضفة. وأضاف أن إسرائيل تسيطر على كل مجالات الحياة اليومية للفلسطينيين الذين يتنفسون الاحتلال مع كل نسمة». واستطرد: «هذا الاحتلال مهني جدا. لقد احتجنا إلى كثير من الوقت حتى وصلنا إلى هذا المستوى الكامل للاحتلال».

ودعا مجلس الأمن للقيام بخطوات الآن بفعل واجبه الأخلاقي، من أجل بث رسالة تقول إنه لا يمكن لإسرائيل احتلال شعب آخر طوال 50 سنة واعتبار نفسها ديمقراطية. وأضاف: «كم من بيوت الفلسطينيين يجب أن يتم هدمها بعد حتى يفهم الناس أن الكلمات من دون عمل لا تؤثر بتاتا على إسرائيل. ملايين الإسرائيليين والفلسطينيين لا يعرفون واقعا آخر باستثناء الاحتلال. نحتاج إلى مساعدتكم. الفلسطينيون يجب أن يحصلوا على حقوقهم. يجب أن ينتهي الاحتلال ويجب على مجلس الأمن العمل الآن».

ودعت ممثلة «أصدقاء سلام الآن» في الولايات المتحدة لارا فريدمان ممثلي الدول المشاركة في النقاش إلى القيام بعمل في مجلس الأمن ضد المستوطنات من أجل بث رسالة لإسرائيل وإنقاذ حل الدولتين. وقالت «حين نرى حجم الموارد التي تستثمرها حكومة نتنياهو في المستوطنات لا يمكن التهرب من الاستنتاج أنها تحاول عرقلة حل الدولتين. كل يوم يمر تخلق المستوطنات واقع الدولة الواحدة على الأرض».

وتحدث السفير الفرنسي فشجب البناء في المستوطنات من جهة والعمليات ضد الإسرائيليين من جهة أخرى ودعا القيادة الفلسطينية إلى بذل جهود أكبر من أجل وقف العمليات. وأشار إلى أن الوضع الراهن هو تدهور دائم كل يوم. وقال إن فرنسا لا تزال معنية بدفع مبادرتها لاستئناف المفاوضات بواسطة عقد مؤتمر دولي للسلام حتى نهايةعام 2016.

واعتبر السفير البريطاني توسيع المستوطنات عقبة أمام السلام ويتآمر على إمكانية إقامة دولة فلسطينية متواصلة ومستديمة. كما شجب هدم بيوت الفلسطينيين في الضفة وتطرق بشكل خاص إلى مخطط هدم قرية سوسيا في جنوب جبل الخليل وقال إن الهدم من شأنه أن يؤدي إلى نقل السكان بالإكراه من خلال خرق القانون الدولي. ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى الامتناع عن ذلك ومنح الفلسطينيين تراخيص للبناء.

وهاجم سفير فنزويلا إسرائيل بشدة وقال إن مجلس الأمن يجب أن يخجل لأنه لا يفعل شيئا ضد إسرائيل التي تخرق القانون الدولي بشكل دائم. وقال «توجد قائمة لا تنتهي من الخروقات لحقوق الإنسان التي يعاني منها الفلسطينيون. سيأتي اليوم الذي سيقدم فيه مجرمو الحرب هؤلاء إلى المحاكمة». وقال سفير نيوزلندا أن بلده هي صديقة لإسرائيل وأضاف : «نحن نقول لهم من فضـلكم أنهوا البناء في المستوطنات وعودوا إلى المفاوضات. ونتوجه إلى الفلسـطينيين ونـطلب منهم وقـف العنف».