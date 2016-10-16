﻿فتح: مؤتمر المركز القومي مرفوض وعلاقتنا مع مصر قوية ولن نسمح لأحد بشق صفوفنا والتدخل في قراراتنا

غزة – «القدس العربي» : جددت حركة فتح في قطاع غزة مبايعتها للرئيس محمود عباس، القائد العام للحركة، وأعلنت رفضها للمؤتمر الذي ينظمه المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، ومقره العاصمة المصرية القاهرة، الذي يبحث ملف القضية الفلسطينية وتطوير الحركة، وذلك مع بدء فعاليات المؤتمر، في غياب الكثير من الشخصيات المدعوة، عقب تلميحات بوقوف النائب محمد دحلان المفصول من الحركة خلفه.

وقال إبراهيم أبو النجا، أمين سر الهيئة القيادية العليا لحركة فتح في قطاع غزة، خلال مؤتمر صحافي إن حركته ترفض هذا المؤتمر الذي يناقش القضية الفلسطينية وحركة فتح، لعدم وجود أي تنسيق بين الجهة المنظمة والمؤسسات الفلسطينية الرسمية.

وأكد على عمق العلاقة بين القيادة الفلسطينية والمصرية، رافضا التشكيك في شرعية الرئيس محمود عباس، وقال إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أبلغ الرئيس في آخر لقاء لهم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن مصر لا تتعامل مع أي أحد سواه. وقلل من قدرة أي جهة كانت على إحداث أي شق داخل صفوف فتح، مؤكدا أن الحركة عايشت ظروفا صعبة وانشقاقات وأن هذه الانشقاقات ذهبت جميعا.

وحذر البعض من المراهنة على كون حركة فتح تعطي مساحة من الحركة لأعضائها، وقال «لن نتخلى عن هذه المساحة، لكن لن تكون بوابة أو منبرا لأي انشقاق». وأضاف موجها حديثه لمن وصفهم بـ «المراهقين سياسيا»، الذين يعملون على شق صفوف الحركة «فليذهبوا إلى الجحيم».

وقال أبو النحا إن الذي يجب أن يكون في صفوف فتح عليه أن يقر بشرعية الرئيس، وعدم وجود أي وصاية لأي دولة أو إمارة على الحركة. وأضاف «فتح لا تقبل التجزئة ولا تقبل القسمة، ولن نقبل لأي جهة كانت أن تفرض علينا أحدا».

جاء ذلك في الوقت الذي انطلقت فيه أعمال المؤتمر الذي ينظمه المركز القومي المصري لدراسات الشرق الأوسط، في مدينة «العين السخنة» المصرية تحت عنوان «مصر والقضية الفلسطينية»، وسيناقش المؤتمر على مدار ثلاثة أيام ملفات كثيرة.

وأكد الدكتور عبد الرحمن حمد، القيادي في حركة فتح في قطاع غزة لـ «القدس العربي»، أن هذا المركز قام بتنظيم المؤتمر دون أن ينسق مع أي جهة فلسطينية رسمية ودون دعوة حركة فتح، لحضور المؤتمر والمشاركة في النقاش.

وكانت العشرات من الشخصيات الفلسطينية التي تمثل منظمات المجتمع المدني، وأكاديميين، ونواب من المجلس التشريعي، قد غادرت أول من أمس قطاع غزة لحضور المؤتمر الذي خصص أحد مفاصله لمناقشة تطوير حركة فتح، كنموذج عن حالة التنظيمات الفلسطينية.

ويشارك في المؤتمر عدد من رجال السياسة السابقين في مصر، وأكاديميين من جامعة القاهرة، إضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، حسب الدعوات التي وزعت على المشاركين. ولوحظ أن عدد المغادرين من معبر رفح الذي فتح أبوابه لسفر المشاركين في المؤتمر، لم يتعد نصف المدعوين، إذ أعلن عن مغادرة 61 شخصا فقط، من أصل 135.

وعلمت «القدس العربي» أن عددا كبيرا من المدعوين اعتذروا عن المشاركة، وبينهم أعضاء من حركة فتح، وناشطون في مؤسسات المجتمع المدني إضافة إلى أكاديميين يعملون في جامعات غزية، وذلك تجاوبا مع دعوة حركة فتح التي اعتبرت هذا المؤتمر تدخلا في شؤونها الداخلية.

وكان من أبرز الذين اعتذروا عن الحضور المهندس عماد الفالوجي، الوزير الفلسطيني السابق، ورئيس «مركز آدم لحوار الحضارات»، الذي أعلن عدم مغادرته للقطاع، وأنه سيغادر الأحد إلى مدينة رام الله لعقد لقاء مع الرئيس محمود عباس، لوضعه في صورة ما حدث حول الندوة السياسية في «عين السخنة» المصرية.

وكان المتحدث باسم الحركة أسامة القواسمي، قد قال في تصريح صحافي، إن أي لقاءات أو مؤتمرات يراد منها مناقشة القضية الفلسطينية وإعادة بناء حركة فتح «يجب أن يتم الترتيب لها مع المؤسسات الرسمية للشعب الفلسطيني والمتمثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح». وأضاف أن «أي مناقشة تقام لإعادة بناء حركة فتح يجب أن تمر عبر قيادة الحركة وأطرها الرسمية فقط».

وأكد أن فتح لم تخول أحدا بالحديث نيابة عنها، مشددا على رفض الحركة لذلك، مضيفا «ما يحاول أن يقوم به المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط أمر مرفوض، وتدخل في شؤوننا الداخلية، وما ينتج عنه باطل وغير شرعي».

وانتقد القواسمي ما سماه «التحالف والتعاون الوثيق» بين حركة حماس ومحمد دحلان، ووصفه بأنه «تحالف مشبوه، ومن شأنه أن يعمق الانقسام والشرخ في الساحة الفلسطينية وهو خدمة مجانية للاحتلال».

وفي أعقاب ما تردد عن مشاركة كل من محمد دحلان، وسمير المشهراوي، أحد أبرز مساعديه في المؤتمر، نقلت تقارير عن الرجلين عدم مشاركتهما، وذلك نقلا عن المكتب الإعلامي للأول، بالتأكيد على أنه ليس في برنامج دحلان والمشهراوي زيارة مصر في الوقت الحاضر، ولا المشاركة في الندوة المشار إليها.

وبالتزامن مع خروج المشاركين فاضت مواقع التواصل الاجتماعي بالعديد من المنشورات، التي تنوعت بين مؤيد للمؤتمر، عبر عنها أنصار دحلان، وبين معارضين بشدة، من أعضاء حركة فتح.

يشار إلى أن حركة فتح كانت قد حذرت في وقت سابق أعضاءها من المشاركة في مؤتمر دحلان في القاهرة، الذي كان يفترض أن يعقد قبل أسبوعين، وتردد أنه جرى تأجيله لحين انتهاء اجتماع المجلس الثوري والاجتماع الموسع لقادة فتح في رام الله بحضور الرئيس عباس.

وتفاقم الخلاف بين فتح و»تيار دحلان» خلال الفترة الماضية، بعدما رفضت الحركة والرئيس عباس طلبا من اللجنة الرباعية العربية التي تضم كلا من مصر والأردن والسعودية والإمارات، يدعو لعودة دحلان والمفصولين إلى صفوف الحركة من جديد. وعقب الطلب العربي أصر الرئيس عباس خلال كلمة له برام الله على رفض أي تدخلات خارجية، وقال «لا أحد يملي علينا موقفا، ولنتكلم كفلسطينيين وكفى الامتدادات من هنا وهناك». وأضاف «الذي له خيوط من هنا وهناك الأفضل له أن يقطعها، وإذا لم يقطعها نحن سنقطعها».

وتلا رفض عودة دحلان لصفوف فتح أن خرج أنصاره في مدينة غزة بمسيرة يوم الخميس قبل الماضي، هتفوا خلالها ضد الرئيس عباس، وأحرقوا له صورا، وهو ما أثار غضب فتح، التي أعلنت مبايعتها ومساندتها للرئيس، ووصفت في بيانات عدة لها ذلك بـ»المدانة».

وكانت اللجنة المركزية للحركة قد اتخذت قرارا في الأسبوع الماضي بفصل قيادات من الصف الثاني من الحركة، منهم من يشغل عضوية المجلس الثوري، ثاني هيئة قيادية في الحركة، وبينهم نواب في المجلس التشريعي، بتهمة «التجنح».

يشار إلى أن اللجنة المركزية لحركة فتح فصلت النائب دحلان من عضويتها، وصادق المجلس الثوري على القرار، بعد أن وجهت اليه تهم جنائية ومالية.