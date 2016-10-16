﻿لبنان: مناصرو الجنرال احتشدوا على طريق القصر… و«البوانتاج» يرجّح بوضوح انتخاب عون

بيروت ـ «القدس العربي» : على وقع البدء في احتساب أصوات النواب في حال انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في 31 تشرين الأول/اكتوبر والتي تعطي أرجحية كبيرة للعماد ميشال عون في مواجهة رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية، أحيا «التيار الوطني الحر»، ذكرى «13 تشرين الأول» بتظاهرة حاشدة تحت شعار «يكون الميثاق او لا يكون … لبنان»، قبل ظهر امس على طريق قصر بعبدا «بيت الشعب» بمشاركة وزراء ونواب التيار.

لكن وفي وقت بدأت تكبر موجة التفاؤل بإنتخاب عون لدى مناصري التيار الوطني الحر، فإن رئيس تيار المستقبل سعد الحريري يدرس خطواته بتأن قبل الاقدام على تبني ترشيح عون، وبعدما تردّد أن الحريري كان بصدد الظهور على احد شاشات التلفزة هذا الاسبوع ليعلن ترشيح سيّد الرابية، فإن سلسلة رسائل دفعته إلى التمعن في خطواته قبل حرق المراحل ولاسيما أن حزب الله الذي اعتاد تمرير الرسائل قد يكون اختار الوزير السابق وئام وهاب لتمرير رسالة مزدوجة إلى عون والحريري للحد من الاندفاعة لانتخاب عون قبل التفاهم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب سليمان فرنجية.

فقد غرّد وهّاب عبر «تويتر» قائلاً «لا ننصح أحداً بعقد اتفاق مع الحريري لا يشمل موقفه من سوريا ومغامرات السعودية والعداء لإيران ومشاركة حزب الله في سوري»، واضاف «الجيش والشعب والمقاومة أهم بند في البيان الوزاري ومن لا يلتزم به لا يمكن ان يكون مرشحاً طبيعياً لرئاسة الحكومة».

وترافقت تغريدات وهّاب مع اتصال عتب قيل إنه تمّ بين الرئيس بري ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط الذي أعلن حسم لأمره وانتخاب اي كان منتقداً ما سمّاها «السلال الفارغة».

وأفيد أن بري قال لجنبلاط «اصبحت توجّه لي الرسائل عبر تويتر»، فما كان من جنبلاط إلا التبرير بأنه لا يمكنه الوقوف في وجه التفاهم المسيحي المسيحي لحسابات انتخابية في الجبل. ثم غرّد جنبلاط بأنه «قد يكون جرى سوء فهم حول قضية السلة، لكنها نوقشت مراراً وتكراراً وهي متكاملة كما وضع اسسها رئيس مجلس النواب نبيه بري في الحوار». وأشار إلى «ان السلة اساس للانطلاق ولا تستكمل الا بانتخاب رئيس»، متمنياً في هذا المجال «وبكل محبة الا تستخدم ذريعة او متراساً لاي حساب سياسي»، لافتاً إلى انه «يقدر حسابات الغير ويتفهمها»، لكنه لفت النظر «الى الوضع الاقتصادي واستحالة الاستمرار في شراء الوقت الباهظ في الكلفة».

وكان مناصرو عون أحيوا ذكرى 13 تشرين على طريق قصر بعبدا ورفعوا اعلام التيار واللافتات ومن بينها واحدة تنتقد سلّة الرئيس نبيه بري وكتب عليها « طلعت سلتك فاضية يا إستيذ» ، وعلّقت شاشات عملاقة على طول طريق القصر لنقل وقائع الاحتفال ومكبرات للصوت تصدح بالأغاني الوطنية.

واستهل الاحتفال بالنشيد الوطني ثم بصلاة 13 تشرين، تلاها رجال دين من كل الطوائف، وقرئت الفاتحة عن روح الشهداء وختمت بصلاة «الابانا» وأقيمت صلاة مشتركة إسلامية مسيحية، وكانت اغان من وحي المناسبة.

وألقى رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل كلمة اعتبر فيها «ان «13 تشرين ارادوه ان يكون نهاية كابوس، الا انه كان لنا بداية حلم بالحرية والسيادة، وتحرّر لبنان من الوصاية السورية والاحتلال الإسرائيلي، وكان الحلم بعودة الوطن إلى الوطن، وعاد الجنرال عون، وتحرر لبنان من الاقطاع، ودخلنا المجلس النيابي والادارة وبقيت رئاسة الجمهورية». وقال «نجتمع اليوم لنكون اوفياء لذكرى الشهداء، فهم سقطوا على طريق رجاء القيامة للبنان، فهم رقدوا ونحن ذهبنا من اجل تحقيق الحلم، فلبنان اذا استقل وأكل الفساد مؤسساته لا يكون وطناً، ولبنان لن يكون من دون ميثاق، فعلينا تنظيف الوطن ليس من النفايات بل من الفساد، ونضالنا اليوم من اجل تحقيق الحلم ببناء الوطن».

واضاف « لبنان من دون ميثاق العيش المتساوي بين المسلمين والمسيحيين ليس وطناً»، مشدداً على «أننا نريد وطناً ميزته رسالته وهوية أبنائه التي لا نستبدلها لا بلاجئ ولا بنازح»، وقال: «ان «حلمنا ان يقف العماد ميشال عون على شرفة القصر الجمهوري ويهتف «يا شعب لبنان العظيم» ومعه كل قادة لبنان ليعيشوا عيشاً واحداً ويقبلوا الاختلاف ويرفضوا داعش ويقتلوها بالفكر ليعيشوا بالوطن».وتابع: «حلمنا الكهرباء والمياه والاتصالات الشرعية والضمان والخدمات، واذا صعدنا إلى بيت الشعب سنصبح حالمين وحاكمين، ولن نقبل ببقاء احد خارج الوطن».

وتوجّه باسيل إلى عون قائلاً: «اذا صعدت إلى فوق ستصبح أب كل اللبنانيين وسترفض التفاهمات الثنائية والثلاثية والرباعية وستصبح ضمانة وأباً لكل اللبنانيين».

وتحدث رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون فقال: «اليوم تعود بنا الذاكرة إلى 26 سنة، إلى 13 تشرين 1990 لنحيي ذكرى شهدائنا الذين بذلوا نفسهم في سبيل احبائهم ووطنهم، ودافعوا عن ارضنا واهلنا، فهم رفاق السلاح الذين نفتخر ببطولاتهم ونتألم لفقدانهم، جسدوا الحب الأعظم الذي قال عنه يوحنا: «ما من حب أعظم من أن يبذل الإنسان نفسه عن أحبائه». وأضاف: «دماؤهم ستبقى منارتنا، وستبقى صوت الضمير الذي يطالبنا بإكمال ما بدأوا ويمنعنا من التوقف حتى تحقيق الحلم، والوفاء بالعهد، فشهداؤنا قاتلوا دفاعا عن حرية لبنان وكرامة الوطن واستقلاله، وأن دماء شهدائنا لم ولن تذهب هدراً». وتابع «حلمهم هو دولة المؤسسات والقانون والاقتصاد المزدهر وهي أحلامكم أنتم، فعهدنا أننا لن نتوقف قبل تحقيق هذه الأحلام»، لافتاً إلى ان «أول خطوة لبناء الوطن هي احترام الميثاقية والمشاركة المضمونة والمتوازنة لكافة الطوائف دون كيدية أو عزل أو قهر، بناء الوطن يكون بوضع حد للمحسوبيات والاستزلام، واحترام الكفاءات في الاختيار، وعودة معايير الولاء للدولة دون سواها، وبناء الوطن ومؤسساته يكون على أيدي الأكفاء الذين يترفعون عن المكاسب الشخصية ويتمتعون بأعلى درجات النزاهة والشفافية وبروح العدالة والتجرد».

وغرّد وزير البيئة محمد المشنوق عبر تويتر معلّقاً على كلام رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل فقال «كلام عون وباسيل: تراجع باللهجة والشحن واعتماد الائتلاف الطائفي الشامل لبناء التفاهم وتغييب محاور الخلافات بانتظار ما سيعلن في الأيام المقبلة».