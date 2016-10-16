﻿مسؤولو وزارة الدفاع الأمريكية يشككون في جدوى الخيارات العسكرية في حلب

واشنطن ـ «القدس العربي»: شكك المسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية في جدوى استخدام القوة العسكرية الأمريكية لتخفيف المعاناة عن مدينة حلب المحاصرة رداً على المدوالات الجارية في البيت الابيض بهذا الشأن.

وتصاعد الحديث في الادارة الأمريكية حول استخدام الخيارات العسكرية ولكن هناك اعتقاداً داخل وزارة الدفاع الأمريكية بانه قد فات الاوان للتدخل عسكرياً في حلب التى تطوقها قوات النظام السوري بدعم من القوات الجوية الروسية وخاصة في شرق المدينة التي تحتضن العديد من جماعات المعارضة السورية جنباً إلى جنب اكثر من 250 الفاً من المدنيين يعانون من نقص ونفاد الغذاء والمياه.

ومن غير المرجح ان تغير ادارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما سياستها في سوريا في الشهور القليلة المتبقية من ولاية أوباما الذى يرغب بالتركيز على مهاجمة تنظيم «الدولة» بدلا من مواجهة نظام الاسد، وقد اكدت البيانات الاخيرة الصادرة عن البيت الابيض هذا التوجه حيث جاء في بيان صادر، الجمعة الماضية، ان الرئيس أكد ان منع الهجمات على الولايات المتحدة ومواصلة التهديدات الإرهابية المقبلة من تنظيم الدولة وتنظيم «القاعدة» لا تزال تحتل قائمة الاولويات كما اشار البيت الابيض إلى انه وعلى الرغم من تعليق القنوات الثنائية مع روسيا لتحقيق وقف الأعمال العدائية الا ان الفريق الأمريكي ما يزال يواصل النقاش مع دول رئيسية في المنطقة لتشجيع جميع الأطراف لدعم حل دبلوماسي للحرب الاهلية.

وقدرت الأمم المتحدة ان 407 شخصاً قد قتلوا واصابة اكثر من 1384 بجروح خطيرة خلال فترة تقل عن اسبوعين كما اكدت منظمات انسانية وطبية غير ربحية ان احد المستشفيات القليلة العاملة في المنطقة المحاصرة قد تعرض للضربات الجوية.

ووصف المعلقون الأمريكيون مدينة حلب بالمنطقة صفر»غراوند زيرو» في الحرب الاهلية خاصة بعد تعهد رئيس النظام السوري بشار الاسد في حديث لصحيفة «برافادا» الروسية بتنظيف المدينة من المتمردين على حد تعبيره قائلاً بانه سيدفع «الارهابيين» إلى تركيا او اعادتهم إلى الامكنة التى حضروا منها او قتلهم.

وردد مسؤولون أمريكيون في الأيام القليلة الماضية تعليقات تفيد بأن الإدارة الأمريكية تدرس بعض الخيارات العسكرية مثل ضرب القواعد العسكرية السورية ومستودعات الأسلحة والأصول المضادة للطائرات وتوفير المزيد من الأسلحة المتطورة للمتمردين وان الاوان لم يفت على تغيير مجرى الأحداث لأن النظام السوري وفقاً لتقارير استخبارية يواجه مشكلة صعبة في اختراق المدينة رغم الغطاء الجوي.

وقال المحلل السياسي مايكل اوهانلون من معهد بروكينغز أنه لا يتوقع تغييرات جوهرية في استراتيجية أوباما ولكنه يعتقد أنه من الخطأ استبعاد أي خيار محدد لتخفيف المعاناة عن حلب.