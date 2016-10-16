﻿فصائل سورية معارضة تسيطر بدعم تركي على بلدة دابق ذات الأهمية الرمزية للجهاديين

عواصم ـ وكالات ـ «القدس العربي»: سيطرت فصائل سورية معارضة مدعومة من انقرة الاحد على بلدة دابق الحدودية مع تركيا وذات الاهمية الرمزية لدى تنظيم «الدولة» ، في خسارة جديدة للجهاديين في محافظة حلب بشمال سوريا.

ويأتي التقدم الميداني على حساب الجهاديين في وقت اجتمع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري امس الاحد بالشركاء الأوروبيين لبلاده في لندن، غداة محادثات أجراها مع روسيا وعدد من دول المنطقة في مدينة لوزان السويسرية، لم تفض إلى نتيجة.

ولا تتمتع البلدة بأهمية ميدانية استراتيجية لدى التنظيم مقارنة مع المدن الكبرى التي يسيطر عليها كالرقة في سوريا والموصل في العراق المجاور. وقال المرصد السوري ان الفصائل المقاتلة والإسلامية سيطرت بدعم من الطائرات والدبابات التركية على دابق، بعد أقل من 24 ساعة على بدئها هجوماً لطرد تنظيم الدولة الإسلامية منها. كما سيطرت على بلدة صوران المجاورة.

وفي تغريدة على حسابه على موقع «تويتر»، ذكر فصيل «فاستقم كما أمرت» المشارك في الهجوم، ان السيطرة على البلدة الواقعة في ريف حلب الشمالي جاءت «بعد اشتباكات عنيفة مع تنظيم داعش». ونشر صوراً تظهر عدداً من المقاتلين على متن شاحنة صغيرة بيضاء اللون، وهم يرفعون اسلحتهم في الهواء وتبدو بلدة دابق في الخلفية. ويعمل مقاتلو الفصائل على تفكيك القنابل والالغام التي زرعها التنظيم خلفه.

وتأتي السيطرة على دابق غداة تقدم مقاتلي الفصائل بدعم مدفعي وجوي تركي، إلى مسافة 2.5 كيلومتر من البلدة في اطار عملية «درع الفرات» التي تشنها تركيا منذ 24 آب/اغسطس في شمال سوريا وتهدف إلى طرد الجهاديين من الشريط الحدودي. ويستهدف الهجوم ايضاً المقاتلين الأكراد الذين تصفهم أنقرة بـ «الارهابيين». وسقط تسعة مقاتلين من الفصائل واصابة 28 اخرين بجروح جراء الاشتباكات بين الطرفين السبت.

وبات اسم دابق لدى مناصري التنظيم بمثابة رمز للقتال ضد الولايات المتحدة ودول الغرب المنضوية في اطار التحالف الدولي الذي يشن ضربات جوية تستهدف الجهاديين في سوريا والعراق. ويطلق التنظيم اسم دابق على اهم مجلة ترويجية يصدرها باللغة الانكليزية ويتوجه عبرها إلى دول الغرب.

وكان التنظيم وتزامناً مع الحشد العسكري للفصائل في محيط دابق، اورد في نشرته «النبأ» التي اصدرها الخميس، ان «هذا الكر والفر في دابق وما حولها (معركة دابق الصغرى) ستنتهي بملحمة دابق الكبرى».

ويستند التنظيم إلى نبوءة دينية قديمة يرد فيها ان حشداً من الكفار يواجه جيش المسلمين عند بلدة دابق في ملحمة يقتل فيها العديد من المسلمين، لكنهم ينتصرون في النهاية قبل ان تحل القيامة.

ومنذ بدء تركيا هجومها في شمال سوريا، سيطرت الفصائل المعارضة على عدد من المدن والبلدات الاستراتيجية، أبرزها مدينة جرابلس الحدودية، التي كانت تعد أحد آخر معقلين متبقيين للتنظيم في محافظة حلب.

وتهدف تركيا من خلال هجومها إلى إقامة «منطقة امنية خالية من المنظمات الإرهابية»، تمتد على مساحة حوالى 5 آلاف كلم، وفق ما اعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان مطلع الشهر الحالي وكرره السبت.

وغالباً ما تشهد المناطق الحدودية اعتداءات وتفجيرات. وقام انتحاريون يشتبه بارتباطهم بتنظيم الدولة الإسلامية، بتفجير أنفسهم الأحد خلال عملية للشرطة التركية ضد خلية نائمة في غازي عنتاب بجنوب شرق البلاد، ما أدى إلى مقتل ثلاثة شرطيين وإصابة عدد غير محدد من الأشخاص بجروح، وفق ما أفاد حاكم المنطقة ووسائل الإعلام التركية.

وحسب وكالة الاناضول، تمكنت الفصائل المدعومة من تركيا منذ بدء الهجوم من السيطرة على 1130 كيلومتراً مربعاً على طول الحدود في محافظة حلب.

وفي مدينة حلب، تتعرض الأحياء الشرقية تحت سيطرة الفصائل المعارضة منذ اسابيع لهجوم عنيف تشنه قوات النظام بدعم جوي روسي.

وافاد المرصد السوري الاحد عن معارك عنيفة مستمرة بين الطرفين على جميع محاور القتال في وسط وشمال وجنوب المدينة، مشيراً إلى مقتل شخصين على الاقل جراء غارات على حي في شرق المدينة.

وفي الأحياء الغربية تحت سيطرة قوات النظام، قتلت سيدتان واصيب 16 شخصاً بجروح الاحد جراء «قذائف صاروخية اطلقتها التنظيمات الإرهابية على حي السيد علي»، وفق ما اوردت وكالة الانباء السورية الرسمية «سانا».

وتشكل مدينة حلب الجبهة الأبرز في النزاع وتعد محور المباحثات الدولية، منذ تصاعد التوتر الروسي الأمريكي على خلفية انهيار هدنة في 19 ايلول/سبتمبر بعدما صمدت لأسبوع.

الى ذلك أعلن الجيش التركي، امس الاحد، تمكن قواته من تدمير مبانٍ تابعة لتنظيم «الدولة» في حلب شمالي سوريا، فيما قُتِل 7 من عناصر التنظيم في غارات للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

وحسب بيان صادر عن الجيش التركي، فإن مقاتلات تركية نفّذت، السبت، غارات جوية على مواقع تنظيم «الدولة» في قريتي دابق وأرشاف بريف محافظة حلب، وتمكنت من تدمير نقطتين دفاعيتين للتنظيم و3 مراكز قيادة، في إطار عملية «درع الفرات» التي انطلقت آب/أغسطس الماضي.

وأكّد البيان ذاته أن مقاتلات التحالف الدولي نفّذت، 8 غارات جوية على مواقع تنظيم «الدولة» في القريتين المذكورتين، ما أسفر عن مقتل 7 من عناصر التنظيم، وتدمير موقعين دفاعيين تابعين له.