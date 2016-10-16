﻿توتر في العلاقات المغربية المصرية بعد استقبال القاهرة لمسؤول في جبهة البوليساريو

الرباط – «القدس العربي»: تلبدت سماء العلاقات المغربية المصرية بغيوم سوداء بعد استقبال مصر، رسمياً، لمسؤول في جبهة البوليساريو في مؤتمر عقد في شرم الشيخ، وتحيل الاوساط المغربية الخطوة المصرية على التحالفات العربية السائدة وتقول إنها خطوة تقارب من الجزائر، الشقيق اللدود للمغرب، وتباعد مع السعودية الحليفة للمغرب.

واستقبلت مصر الاسبوع الماضي وفدًا من جبهة البوليساريو يقوده خطري ادوه رئيس البرلمان الصحراوي للمشاركة في المؤتمر البرلماني العربي الإفريقي، الذي عقد في شرم الشيخ بمناسبة الاحتفال بمرور 150 سنة على اول برلمان مصري بمشاركة وفود برلمانية تمثل 47 دولة عربية وإفريقية، حيث أجرى عدداً من اللقاءات والأنشطة على هامش أعمال المؤتمر، وشارك في الجلسة المشتركة بين البرلمانين العربي والأفريقي، حيث وُضعت لافتة كتب عليها «الجمهورية الصحراوية»، والتقى الوفد التقى عدداً من رؤساء البرلمانات العربية والأفريقية، بينهم رئيس البرلمان المصري علي عبد العال، والتقى أيضاً عدداً من البرلمانيين المصريين.

وعاملت السلطات المصرية الوفد الصحراوي، منذ لحظة وصوله للمطار الى لحظة مغادرته، بصفته ممثلاً لدولة اسوة بغيرها من الدول الافريقية وهي خطوة اعتبرت بالرباط استفزازية من القاهرة وتأتي في ظل التقارب ”الكبير” الذي ميز علاقات الرباط وعدد من دولِ الخليج، إلى جانب عودتها القوية للساحة الإفريقية، بحيث بات ”النظام” المصري، حسب «الايام 24» المغربية يلعب على ورقة ”افتعال الأزمات” لإرسال رسالة إلى الخليج والمغرب، مفادها أن مصر لن تقبل بقيادة جديدة لإفريقيا، وترفض أي ”توافق” استراتيجي يهدد مصالحها في المنطقة.

وتتحدث المصادر المصرية عن ان استقبال وفد جبهة البوليساريو جاء بصفتها عضواً في الاتحاد الافريقي الذي تقدم المغرب بطلب عضويته وبالتالي فإن قبول الطلب يعني حضور المغرب لكل الاجتماعات التي ينظمها الاتحاد ومؤسساته.

وتشابكت في العلاقات المصرية المغربية خيوط معقدة وغيوم كثيفة غطت سماء هذه العلاقات، خصوصاً في ظل ”الجفاء” الدبلوماسي الذي بات يطبع علاقات الرباط والقاهرة خلال السنوات الأخيرة، الذي سبقته مؤشرات ”سياسية” كانت تظهر أن التقارب بين البلدين ممكن، وأن الأزمات السابقة ليست إلا ”تكتيكاً” لخلق التوازن المطلوب، خصوصاً بعد قرار عودة المغرب إلى الحاضنة الإفريقية، وهو القرار الذي رحبت به ‘القاهرة’ ودعت إلى تثمينه والدفع إلى تنزيله، في ظل التقارب ”غير المسبوق” بين النظامين الجزائري والمصري، الذي قرأ فيه المغرب تحالفًا خطيرًا عليه، وقد تمَّ الوصول إلى قمة الأزمة عند بداية سنة 2015، التي ظهر فيها الإعلام الرسمي المغربي بخروجه غير المعهود وغير مسبوق بهجوم إعلامي على النظام في مصر، ووصف ما حدث بالانقلاب، وأن عبد الفتاح السيسي قائد انقلابي.

وسجلت مراسيم استقبل وفد البوليساريو وحضوره في شرم الشيخ استفزازًا للمغرب للمرة الرابعة والتي تأتي كدعم مباشر لصالح الجزائر في قضية النزاع الصحراوي وتقول الاوساط المغربية ان لمصر مواقف متذبذبة من قضية الصحراء التي تعد خطاً أحمر للمغرب، خاصة بسبب استقبالها محسوبين على البوليساريو بدأت مؤشراتها خلال تقديم المغرب طلبًا للعودة إلى منظمة الاتحاد الإفريقي، حيث وقعت مجموعة من الدول الصديقة للرباط على طلب تعليق مشاركة الجمهورية الصحراوية في جميع هياكل الاتحاد الإفريقي، غير أن مصر لم تكن من هذه الدول الموقعة على الطلب رغم تأكيدها دعم الموقف المغربي والعام الماضي تداول رواد على موقع التواصل فيسبوك فيديو لأحد الضباط المصريين برتبة رائد مع مجموعة من جماعة البوليساريو وهو يحرضهم ضد دولة المغرب ويقول الضابط المصري «بتاعتهم ومحدش هياخدها منهم،، لازم تستغل كل مميزات قبل العيوب زي ما حصل عندنا في مصر،، إيه اللي هينفعك وإيه اللي هيضرك،، يعني لازم هذا الموقف يستغل كويس جدًا،، الأرض دي أرضكم والأرض دي محدش ياخدها منكم،، وجاتلك الفرصة إنك تقول كده فمضيعهاش منك، المينورسو إذا لم يتم إنشاؤها في الصحراء الغربية معنى ذلك أنه لا يوجد حق للبوليساريو».

وعلى الفور بثت القناة الأولى المغربية الرسمية تقريرًا عن ما سمته «الآثار السياسية للانقلاب العسكري في مصر» وقال مقدم النشرة «عاشت مصر منذ الانقلاب العسكري الذي نفّذه المشير عبدالفتاح السيسي، عام 2013م، على وقع الفوضى والانفلات الأمني، حيث اعتمد هذا الانقلاب على عدد من القوى والمؤسسات لفرضه على أرض الواقع وتثبيت أركانه» أما القناة المغربية الثانية فبثت تقريرًا عن الوضع الاقتصادي في مصر بعد وصول السيسي إلى الحكم، مشيرة إلى أنه أصبح على رأس السلطة عبر انقلاب وتولي عدد من وسائل الاعلام المصرية اهتماماً بالنزاع الصحراوي متبنية مقاربة جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.

ومن المقرر ان يقوم العاهل المغربي الملك محمد السادس بزيارة رسمية إلى كل من دول رواندا وتانزانيا وإثيوبيا خلال الأيام القليلة المقبلة هي الأولى من نوعها إلى الجزء الأنغلوساكسوني من القارة الإفريقية، والذي يدور في فلك دولة جنوب إفريقيا المعروفة بعدائها للمغرب، بهدف تحقيق اختراق اقتصادي وسياسي كبير يمكن المملكة من تعزيز علاقاتها الثنائية مع هذه البلدان، والحصول على مواقف داعمة لقضية الصحراء.

وغابت البلدان المذكورة عن معسكر الدول الـ28 المرحبة بقرار عودة المغرب إلى منظمة الاتحاد الإفريقي، بعد انسحاب المغرب من «منظمة الوحدة الإفريقية» سنة 1984. كما لم توقع على الملتمس الذي رفعته دول، ينتمي أغلبها إلى غرب القارة، إلى رئاسة الاتحاد الإفريقي بشأن المطالبة بـطرد جبهة البوليساريو» من المنظمة.