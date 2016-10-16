﻿الحوثيون يخططون لبيع عقارات الدولة لتغطية العجز عن دفع مرتبات الموظفين

تعز ـ نيويورك ـ «القدس العربي»: كشفت وثيقة رسمية عن إجراءت بدأتها سلطات الإنقلاب في صنعاء لعرض أراضي وعقارات مملوكة للدولة للبيع بالمزاد العلني.

وحسب الوثيقة الموجهة من القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة المعين من قبل جماعة الحوثيين إلى القائم بأعمال رئيس الوزراء فإن رئيس الهيئة يطالب بالسماح له بعرض أراضي وعقارات الدولة في أمانة العاصمة ومختلف المحافظات للتخطيط كمدن سكنية وأراضي استثمارية وعرضها للبيع في المزاد العلني وتوريد 70٪ من عائدات البيع للخزينة العامة و70٪ لصالح تمويل أنشطة الهيئة.

يذكر أن هذا الإجراء يأتي كمحاولة من سلطات جماعة الحوثيين في صنعاء لتوفير موارد للسيولة المالية بعد أن وصلت الخزينة إلى حالة إفلاس وعجز عن دفع مرتبات موظفي الدولة.

إلى ذلك، فتحت البحرية الأمريكية، أمس الأحد، تحقيقًا في حادث إطلاق صاروخين من اليمن، استهدفا الليلة الماضية سفن تابعة لها، أثناء إبحارها في المياه الدولية بالبحر الأحمر.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، طلب عدم الكشف عن اسمه نظرًا لحساسية القضية، في تصريح صحافي، لقد تم فتح تحقيق في حادث إطلاق صاروخي، هو الثالث من نوعه من اليمن خلال نحو أسبوع، استهدف الليلة الماضية سفنا تابعة للبحرية الأمريكية، وذلك بغية الكشف عن هوية الجهة المسؤولة عن ذلك».

وفي السياق ذاته، قالت المتحدثة باسم البحرية «باولا دون»، في بيان لها، إن «رادار إحدى السفن، تمكن أمس من رصد صاروخين على الأقل، قرب مضيق باب المندب، يرجح أنها أطلقت من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن».

ولم يشر البيان إلى وقوع خسائر في صفوف البحارة أو السفن، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

والأربعاء الماضي، تعرضت المدمرة الأمريكية «ماسون»، وسفن أخرى، في المياه الدولية بالبحر الأحمر قبالة السواحل اليمنية لهجوم صاروخي من مناطق سيطرة مسلحي جماعة «أنصار الله» (الحوثي)، في اليمن، حسب وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون).

وعقب الهجوم، أعلن البنتاغون في بيان له، أن القوات الأمريكية قصفت ثلاث منصات رادار في مناطق سيطرة الحوثيين، على ساحل البحر الأحمر، لاتهامها بقصف المدمرة، وهو ما نفته الأخيرة.

وأكّد البيان أن القصف استهدف ودمّر منصات رادار استُخدمت في هجوم الأربعاء.

ويوم الإثنين الماضي تم استهداف المدمرة ذاتها بصاروخين، أُطلقا من مناطق سيطرة الحوثيين، حسب تصريح صدر، آنذاك، عن المتحدث باسم البحرية الأمريكية، «جيف ديفيز».

إلا أن الجماعة نفت تورط قواتها في هجوم الإثنين، حسب وكالة أنباء «سبأ» الخاضعة لهم.

ويشهد اليمن حربًا منذ قرابة عامين بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، ومسلحي الحوثي وقوات صالح من جهة أخرى، مخلفة أوضاعاً إنسانية صعبة.

فيما تشير التقديرات إلى أن 21 مليون يمني (80٪ من السكان) بحاجة إلى مساعدات، وأسفر النزاع عن مقتل 6 آلاف و600 شخص، وإصابة نحو 35 ألف، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

وأكدت وزارة الدفاع اليمنية ورئاسة هيئة الأركان العامة الموالية للحكومة أمس الأحد حرصهما على الكشف عن ملابسات حادث قصف صالة العزاء بصنعاء بعد اكتمال التحقيقات الداخلية.

وقال مصدر مسؤول في وزار الدفاع وهيئة الأركان في بيان صحافي إن «الوزارة ورئاسة هيئة الأركان اطلعتا على نتائج التحقيق التي أعلنها الفريق المشترك الخاص بالتحقيق بالحوادث في اليمن، وعبرتا عن تقديرهما للجهد الذي بذله أعضاء الفريق فيما يتعلق بحادثة مجلس العزاء».

وأوضح المصدر أن وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان تأخذان بعين الاعتبار ما جاء في التحقيق من معلومات، وتؤكدان حرصهما على الكشف عن ملابسات الحادث عند اكتمال تحقيقاتها الداخلية.

واختتم المصدر بالقول إن «الوزارة وهيئة الأركان لم يصدرا أي تصريح خلاف هذا البيان بشأن التقرير الصادر عن لجنة التحقيق في حادثة الصالة الكبرى بصنعاء»، والتحقيقات مازالت جارية وسيتم نشر نتائج التحقيقات للرأي العام.

ويوم السبت أعلن فريق تقييم الحوادث التابع للتحالف العربي أن التحالف نفذ ضربات جوية على صالة العزاء بصنعاء السبت قبل الماضي، بناء على معلومات مغلوطة جاءت من جهة تابعة لهيئة الأركان اليمنية.

وفي السياق، دعت الولايات المتحدة وبريطانيا أمس الأحد إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في اليمن لإنهاء القتال بين الحوثيين المدعومين من إيران والحكومة المدعومة من دول خليجية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إنه إذا قبلت الأطراف المتصارعة في اليمن الدعوة ومضت قدما في وقف إطلاق النار فسوف يعمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة ولد الشيخ أحمد على وضع التفاصيل والإعلان عن موعد وكيفية تطبيق وقف إطلاق النار.

وقال للصحافيين بعد اجتماع مع نظيره البريطاني بوريس جونسون ومسؤولين في لندن «حان الوقت لتطبيق وقف غير مشروط لإطلاق النار ثم التوجه إلى طاولة المفاوضات.. لا حاجة لنا أن نؤكد اليوم على الضرورة الملحة لإنهاء العنف في اليمن». وقال كيري إنه يدعو مع جونسون وولد الشيخ أحمد إلى تنفيذ وقف إطلاق النار «بأسرع ما يمكن وهو ما يعني الاثنين أو الثلاثاء».

وصرح الممثل الدائم للملكة المتحدة في الأمم المتحدة، ماثيو رايكروفت، أنه تقدم بمشروع قرار إلى رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر يتضمن طلبا بوقف إطلاق النار في اليمن فورا وأستئناف العملية السلمية التي يرعاها المبعوث الخاص للأمين العام، إسماعيل ولد الشيخ أحمد والتأكيد مجددا على دعم جهود المبعوث الخاص والسماح بدخول المساعدات الإنسانية لكل أنحاء اليمن.

وليس من المعروف لحد الآن متي سيقوم رئيس المجلس لهذا الشهر، فيتالي شوركين، الممثل الدائم للاتحاد الروسي، بعقد جلسة لمجلس الأمن للتشاور حول مشروع القرار علما أن هناك جلسة مخصصة لليمن ستعقد يوم 20 من شهر تشرين أول/أكتوبر الحالي للاستماع إلى إحاطة شاملة حول الأوضاع الإنسانية والسياسية في اليمن يقدمها ولد الشيخ أحمد.

وقد إجتمعت اللجنة الرباعية المعنية باليمن (السعودية والإمارات والولايات المتحدة وبريطانيا) في لندن الأحد لبحث مسألة اعتداء الميليشيات الحوثية على السفن الإماراتية والأمريكية في باب المندب في الأسبوعين الماضيين وسبل حماية الملاحة الدولية من جهة وبحث تداعيات الهجوم االذي نفذه التحالف «بالخطأ» يوم السبت 8 أكتوبر أثناء مراسم جنازة في صنعاء يوم السبت الماضي وأدت إلى مقتل أو إصابة ما يزيد عن 700 شخص من جهة أخرى.

وكان مجلس الأمن قد فشل في إستصدار بيان رئاسي بالإجماع حول إستهداف السفن في باب المندب وإدانة الغارة التي إستهدفت مجلس عزاء والد وزير الداخلية اليمني في حكومة الحوثيين ـ صالح اللواء جلال الرويشان.

وعلق السفيرالبريطاني رايكروفت على هذا الموقف قائلا «من المؤسف أن مشروع البيان حول اليمن تم إحباطه إذ قرر وفد واحد عدم الانخراط في التفاوض بشأنه ولكننا قررنا المضي قدما في وضع مشروع قرار أمام المجلس».