﻿فشل مبادرة عشائرية تفضي بخروج التنظيم من الموصل وتسليمها لأبناء العشائر

أربيل ـ «القدس العربي»: أفاد مصدر خاص لـ « القدس العربي « عن قيام مجموعة من وجهاء وشيوخ قبائل في محافظة نينوى بعقد اجتماع مع قيادات بارزة في التنظيم، وقال المصدر: طلب شيوخ القبائل من التنظيم الخروج من المدينة وتسليم ملفها اأمني إلى أبناء العشائر لتفادي المعارك حفاظاً على أرواح اأهالي والحفاظ على بنيتها التحتية من الدمار، مبيناً أنه جوبهت المبادرة العشائرية برفض تام من قبل التنظيم الذي أكد عزمه على القتال ومقاومة القوات المهاجمة في حال تقدمها نحو المدينة، طالبا من شيوخ القبائل الوقوف معه ومساندته لمقاتلة القطعات العسكرية من الجيش العراقي والحشد الشعبي.

وأضاف المصدر أن قادة التنظيم ومن خلال اﻻجتماع قالوا لشيوخ العشائر أن الحشد الشعبي ينوي ارتكاب جرائم قتل واغتصاب ضد أهالي المدينة في حال تمكنوا من اقتحامها، وأن وجود مسلحي التنظيم في المدينة هو لحماية السكان والحفاظ على ارواحهم وممتلكاتهم من الجيش والحشد.

وتابع قائلاً: عناصر التنظيم واثناء اﻻجتماع مع شيوخ القبائل أكدوا أنهم ماضون في القتال وليس في نيتهم تسليم المدينة او اﻻنسحاب منها بشكلٍ سلمي مهما كلف الأمر لأسباب قالوا انها شرعية وعقائدية تمنعهم من تسليم المدينة، وأوضحوا أن معركة الموصل تعتبر معركة وجود بالنسبة لهم بعد فقدانهم أغلب المدن العراقية التي كانوا يسيطرون عليها.

وأضاف المصدر نقلاً عن بعض قيادات التنظيم أنهم قالوا: «بسبب وجود أغلب عوائل التنظيم داخل المدينة الذين اتوا اليها من مختلف المحافظات، والتي أصبحت معقلهم الوحيد في العراق تحتم علينا البقاء والمقاومة فيها، والمعركة ستكون طويلة جداً ولن تحسم في المستقبل القري، وذلك بفضل الخطوط الدفاعية التي وضعناها حول المدينة وتحصينها وانتشار مقاتلينا في مختلف أنحائها»، وأكدوا ان المعركة ستحسم لصالحهم هذه المرة بفضل الخطط المرسومة.

وتتضارب الأنباء حول وجود محاولات لخروج مسلحي التنظيم من مدينة الموصل دون قتال من قبل بعض الجهات المحلية داخل وخارج المدينة، غير أن التحصينات التي أنشأها التنظيم حول محاور المدينة وحفره للانفاق تفند جميع هذه اﻻخبار، والتي تدل على ان هناك معركة صعبة ينوي التنظيم خوضها ضد القوات العراقية المتمركزة على محيط المدينة وهي بانتظار ساعة الصفر للمباشرة في عملياتها العسكرية ضد مسلحي التنظيم الذي لايزال يفرض سيطرته الكاملة ويمسك بجميع مفاصل و محاور المدينة.

يذكر ان تنظيم الدولة اعلن سيطرته على مدينة الموصل العراقية في العاشر من حزيران / يونيو 2014 بعد انسحاب قطعات الجيش العراقي منها قبل ان يسيطر على مساحات واسعة من شمال وغرب العراق.