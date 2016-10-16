﻿الإعلامي أحمد موسى: هجوم سيناء ضمن خطة لاغتيال السيسي وشخصيات في الدولة

القاهرة ـ «القدس العربي»: قال الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامجه «على مسؤوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، إن العملية الإرهابية التي قام بها عناصر الإرهاب في سيناء، كان الهدف منها الأول أن تكون في القاهرة وليست في سيناء، وأن يتم اغتيال رموز كبيرة جدًا في الدولة وشخصيات معروفة وقريبة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف أنه خلال الساعات الماضية تم الكشف عن مخطط لاغتيال الرئيس خلال 10 أيام ولكن بفضل الجهود الأمنية تم إحباط هذا المخطط الخبيث، موضحًا أن الرئيس قرر أنه لن يكون تابعا لأي شخص أو كيان وأن يكون القرار مستقراً ونابعاً من أرضية وطنية.

وأكد أن الإدارة الأمريكية طلبت من الرئيس الأسبق مبارك أن تنشئ قواعد أمريكية في مصر وهو ما رفضه مبارك وتم عرضه على الرئيس السيسي ورفض أيضًا.

قال الإعلامي أحمد موسى إن هناك عددا كبيرا من النشطاء ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تم تسجيل دخولهم إلى المواقع خلال الـ 24 ساعة الماضية من أجل إحداث حالة من السخط العام في مصر وبلغ عددهم 700 ألف حساب من خارج مصر.

وأضاف إن هدف تلك المجموعات إحداث حالة من السخط» و«التسخين» للوصول إلى أكبر عدد من المتعاطفين معهم من أجل إحداث حالة من الهياج الشديد والنزول إلى الشارع موضحًا إن هذا الأمر سيؤدي إلى فوضى وهو هدف تلك المجموعات.

وقال موسى، إن الدعوات التي خرجت للنزول يوم «11-11» يتولى أمرها جماعة الإخوان بالتعاون مع الولايات المتحدة من أجل إسقاط الدولة المصرية مرة أخرى، وتكرر ما حدث في 28 فبراير/شباط 2011 بدعم من أجهزة استخبارات دولية والهدف التخريب والتدمير.

وأضاف إنه تلقى اتصالًا من مصرية مقيمة في النمسا، ولها علاقة بجماعة الإخوان، وحذرت من مخطط الفوضى في «11- 11» الذي سيكون مقره في محافظات الصعيد واحتلال ميادين رئيسية في تلك المحافظات للوصول إلى أكبر عدد من القتلى. وتابع موسى، إن الخطة تشمل أيضا التخريب المتعمد في كل مؤسسات الدولة وإحداث أكبر قدر ممكن من الخسائر في المنشآت، وسيكون هناك وسائل إعلام عالمية لنقل الأحداث أولا بأول.