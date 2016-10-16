﻿تعيين شقيق السيسي رئيسًا لوحدة مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال

القاهرة ـ «القدس العربي»: أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة المستشار أحمد سعيد حسين خليل السيسي، نائب رئيس محكمة النقض، شقيق الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتضم اللجنة في عضويتها جمال محمد عبدالعزيز نجم، نائب محافظ البنك المركزي، وشريف سمير سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمستشار هشام سمير صبحي، ممثلا للنيابة العامة، وهشام أحمد عكاشة، ممثلا لاتحاد بنوك مصر.

وكان المستشار أحمد السيسي التقى بالرئيس في أول ظهور إعلامي لهما في دار القضاء العالي في كانون الثاني/ يناير 2015، خلال الاحتفالية التي نظمها قضاة مصر، في إطار الاحتفال بـ «عيد القضاء».

وحضر شقيق الرئيس السيسي الاحتفال، بناء على الدعوة التي وجهت له مثل بقية نظرائه دون تمييز، ولم يتحدث المستشار أحمد السيسي لأي شخص عن الزيارة خلال الفترة الماضية.

وتخرج المستشار أحمد السيسي، في كلية الشريعة والقانون، في جامعة الأزهر، وُعيّن مستشارًا في مجلس الدولة ثم عيّن قاضيا في محكمة النقض، وله من الأولاد 3 أبناء، ولدان وبنت.

وتتبع وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (وحدة التحريات المالية المصرية)، مجلس الوزراء، أنشئت عام 2002 م بموجب قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 م، حسب الموقع الرسمي.

وتهدف وحدة مكافحة غسل الأموال إلى تحسين أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الموجودة لدى جميع المؤسسات المالية العاملة في مصر حتى تحول دون استغلالها في غسل الأموال الناتجة عن أنشطة إجرامية أو في تمويل الأنشطة الإرهابية. وتتولى وحدة مكافحة غسل الأموال تلقي وتحليل وتوزيع الإخطارات التي ترد إليها من المؤسسات المالية إلى الجهات المختصة.

وتتلقى وحدة مكافحة غسل الأموال الإخطارات من المؤسسات المالية، وتقوم بفحصها والتحري بشأنها بالتنسيق مع الجهات المختصة.