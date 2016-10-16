﻿مصر: اشتعال جديد في الأسعار مع صعود تاريخي للدولار إلى 16 جنيها وسط شكوك في تعهدات اقتصادية من السيسي

القاهرة ـ «القدس العربي»: تشهد الأسواق خلال الفترة الراهنة اضطرابا ملحوظا لأسعار السلع والمنتجات الغذائية، بينما تشهد أزمة ارتفاع جديدة نتجت عن اقتراب سعر الدولار الأمريكي إلى حاجز الـ16جنيها،وهو رقم غير مسبوق.

وسعت وسائل إعلام مقربة من الحكومة إلى نشر أنباء عن تراجع نسبي للدولار، إلا أن الواقع في السوق السوداء نفى صحة وجود صعود في الجنيه، ووصل سعر صرف الدولار أمس ما بين 15.60و 15.80 في السوق السوداء، خاصة أنه يتم استيراد أغلب المواد الغذائية بالعملة الصعبة، لتكون النتيجة مزيدا من الأعباء تثقل كاهل المواطنين، في ظل غياب مؤسسات الدولة المتمثلة في الحكومة أو حتى مجلس النواب الذي أقر سلسلة من التشريعات انتهت برفع الأسعار، وكان آخرها قانون القيمة المضافة.

وخرج الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت الماضي في حواره مع رؤساء تحرير الصحف القومية ليعد الشعب مجددا بتخفيض الأسعار، قائلا: «إنه سيتم اتخاذ إجراءات فعالة لضبط الأسواق والسيطرة على حركة الأسعار مع الاستمرار في توفير السلع في جميع منافذ البيع في الجمهورية بالكميات التي تكفي حاجة المواطنين، وذلك ضمن إجراءات الحماية المصاحبة لإجراءات الإصلاح الاقتصادي».

وأكد السيسي، «أن التوسع في منافذ السلع الغذائية الرئيسية سيتم على مستوى الجمهورية خاصة في محافظات الصعيد، مع الاستمرار في زيادة أعدادها ورفع كفاءتها، إضافة إلى تطبيق إجراءات حازمة لضبط الجمارك ومنع التهريب للحد من المغالاة في أسعار السلع».

وتابع، «أن هناك دراسة بطرح العديد من المبادرات التحفيزية والخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء والمياه والغاز، بحيث تحقق فائدة كبيرة للطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل وغير القادرين، إضافة إلى دراسة عاجلة لمعاشي»الضمان الاجتماعي»، و»تكافل وكرامة»، والتوسع في قاعدة المستفيدين منهما مع استكمال الدراسة الخاصة بالمعاشات التأمينية ومصادر وأسلوب تمويلها.

وترتبط أسعار السلع الغذائية في السوق المصرية إلى حد كبير بأسعار الدولار في حين أكد بعض خبراء الاقتصاد، أن سعر الدولار بمثابة رد فعل طبيعي لما تواجهه البلاد هذه الأيام، من حالة الارتباك الواقعة في الأسواق المصرية والعالمية أيضا، ومن أهم العوامل التي أثرت بشكل واضح على الارتباك في سعر الورقة الخضراء هو توتر العلاقات بين كل من مصر والسعودية وإيقاف المملكة التعاملات النفطية مع مصر، والذي كان له بالطبع عظيم الأثر بشكل ملحوظ على اقتصاد مصر بشكل عام، وتباين أسعار الدولار بشكل خاص.

وفي السياق نفسه، عقدت شعبة القصابين في غرفة القاهرة التجارية اجتماعًا موسعا أمس لبحث حالة السوق ومناقشة تداعيات ارتفاع أسعار اللحوم البلدي على محال الجزارة خلال الفترة الحالية. وقال محمد وهبه، رئيس الشعبة، في بيان له أمس، «إنه تم توجيه الدعوة إلى كل الجهات المعنية لحضور الاجتماع لمناقشة الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع الأسعار خاصة في ظل غلق بعض الجزارين محالهم بسبب زيادة الأسعار وتراجع المبيعات».

وأضاف «أن ارتفاع اسعار اللحوم أربك الحركة التجارية في السوق، وجعل كثيرًا من الجزارين غير قادرين على مواصلة المشوار التجاري خاصة في ظل زيادة الأعباء عليهم، مما دفع الشعبة إلى عقد اجتماع لبحث الأمر، بحضور عدد من أصحاب محال الجزارة ومسؤولي الجهات المعنية المختلفة».

وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين، في تصريح له، «أن هناك العديد من الإجراءات التي يمكن اتخاذها للتخفيف من حدة ارتفاع الأسعار وتقليل معدلات التضخم، والتي على رأسها تشديد الرقابة على الأسواق لمنع التلاعب بالأسعار، وأيضا إلغاء قرارات الحكومة التي تسببت في ارتفاع أسعار السلع أو تقنين تلك القرارات لتتلاءم مع الوضع الراهن، والتي يأتي على رأسها تشديد إجراءات الاستيراد، ما أوقف استيراد عدد كبير من السلع وكذلك فرض الضرائب المتعددة».

وأكد مصدر مسؤول في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في بيان له، «أن ارتفاع أسعار الدولار بصورة كبيرة أدى إلى تقليص اللحوم المجمدة والمبردة المعروضة بمنافذ الوزارة في المحافظات والقرى الثابتة والمتنقلة»‏.‏

وأشار إلى «أن الزراعة تستعين حاليا باللحوم الهندية، نظرا لانخفاض أسعارها والتي تتراوح من 48 إلى 52 جنيها مقارنة باللحوم المستوردة من الدول الأخرى سواء السوداني أو الأمريكي أو الإسباني أو الدانماركي أو البرازيلي الذي يبلغ جملته لدى المستورد في بلد المنشأ 56 جنيها».

وأكد «أن وزارة الزراعة تسعى جاهدة لتوفير السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي لتخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط والحد من جشع التجار والقضاء على سلسلة الوسطاء التي تتسبب في هذا الغلاء غير المبرر للأسعار».