﻿«مسرح المدينة» يبدأ احتفالات تأسيسه في بيروت وشارع الحمرا يشاركه الفرح والموسيقى

بيروت – «القدس العربي»: بدأت منذ عشية الجمعة احتفاليات مسرح المدينة في عيده العشرين، فأقفلت المساحة المحيطة به في أول شارع الحمراء، وخلت من السيارات، ارتاح المارة من أصوات الأبواق والضجيج وتمتعوا بصوت الموسيقى دون سواها. الاحتفالية الكبيرة افتتحت بمسرحية «الملك يموت» التي أخرجها فؤاد نعيم، وجسد شخصية الملك الممثل جورج خباز، وتوزعت الأدوار بين بيرناديت حديب، وباتريسيا سميرا ومي أوجدين سميث وموريس معلوف ووليد جابر.

ورافق المسرحية في عزف مباشر تنقل ما بين الأنغام والمؤثرات الخاصة التي دعمت الأداء المسرحي كل من محمد عقيل ونبيل الأحمر وعماد حشيشو.

الأمسيات التي تتضمن برنامجين في كل عشية شهدت في اليوم الأول حفلاً غنائياً لريما خشيش قدمت خلال العديد من الأغنيات من جديدها وقديمها، وتميز بغنائها دون مرافقة موسيقية.

الأمسية الثانية أعادت عصام بوخالد إلى المسرح بشوق كبير فقدم عرض «مأساتي»، وتبعه حفل موسيقي غنى فيه عبد الكريم الشعّار «اسطوانات من غير خشخشة». وفي كلمة لها بمناسبة الافتتاح قالت نضال الأشقر: «وسط هذا كله.. وسط هؤلاء كلهم.. ومع كل ما يجري حولنا من دمار لمدينتنا ولمدننا التاريخية الرائعة.. مع دمار لأرضنا لبحرنا لساحلنا لمدارسنا ولإنساننا.. وسط هذا كله نقاوم ونستمر».

وكتبت الشاعرة والكاتبة والفنانة اللبنانية الأمريكية أتيل عدنان، في النشرة الخاصة بالمناسبة: «نحن الآن من الناحية الثقافية باقون على قديمنا.. قبليون تواقون إلى السحر تاريخياً وحتى يومنا هذا. نحاول أن نتبنى الأساليب الغربية المسماة عقلانية وهي ليست بالضرورة أفضل مما لدينا».

وتستمر العروض حتى 26 من الشهر الجاري، وتقتصر مساء اليوم الإثنين على عرض لفيلم «ما تبقى لـنا» لجاد أبي خلـيل.