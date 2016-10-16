﻿مصر للطيران وطيران سنغافورة تحظران «سامسونغ جالاكسي نوت 7»

القاهرة / سنغافورة ـ رويترز: قالت مصادر أمنية في شركة مصر للطيران إن الشركة بدأت الأحد حظر هواتف «سامسونغ جالاكسي نوت 7» على جميع رحـــلاتها بعد تحذيرات دولية من خطورتها على الركاب والطائرات.

كما قالت شركة طيران سنغافورة إنها لن تسمح بصعود أي راكب يحمل جهازاً من هذا النوع على متن طائراتها. وكانت وزارة النقل الأمريكية أصدرت أمراً يحظر هذه الأجهزة على متن الطائرات في الولايات المتحدة اعتباراً من ظهر يوم السبت (1600 بتوقيت غرينتش).

وسحبت شركة سامسونج للالكترونيات هواتفها الذكية الرائدة «سامسونغ جالاكسي نوت 7» من جميع أنحاء العالم بسبب حدوث حالات انبعاث دخان أو اشتعال نيران بالهواتف وهو ما وجه ضربة قوية لسمعة الشركة.

وقال مصدر أمني في شركة مصر للطيران إن الشركة «تلقت إشارة من وزارة النقل الأمريكية أعقبتها تحذيرات دولية تفيد بحظر سفر هواتف «نوت 7» الذكية بصحبة الركاب المغادرين على الطائرات.» وأضاف «تم تكليف رجال الأمن بتنبيه الركاب قبل صعودهم إلى الطائرات إلى عدم سفر هذه الأجهزة» مشيراً إلى حالات انبعاث الدخان أو اشتعال النار في تلك الأجهزة.

وقالت شركة طيران سنغافورة في صفحتها على فيسبوك إنه «سيحظر وجود هواتف سامسونغ جالاكسي نوت 7 على متن كل رحلاتنا سواء مع الأشخاص أو في الأمتعة المحمولة أو الأمتعة التي يجري تسليمها لشحنها على الطائرات اعتباراً من 16 أكتوبر/ تشرين الأول».