﻿ ألعاب تهدد عرش «بوكيمون غو»

برلين ـ د ب أ: رغم تراجع حمى «بوكيمون غو» التي اجتاحت العالم مع ظهور هذه اللعبة قبل شهور، فإن هذه اللعبة حققت تأثيراً باقياً، وهو انتشار ألعاب «الواقع الإضافي» التي تجمع بين العالمين الرقمي والحقيقي.

ولم تكن لعبة «بوكيمون غو» الوحيدة التي نجحت في إجبار ممارسيها على الخروج إلى الهواء الطلق لممارستها، وهناك خمس ألعاب يمكن أن تمثل منافساً لهذه اللعبة التي تعتمد على البحث عن الكائنات الافتراضية والتقاطها.

فقبل تطوير لعبة «بوكيمون غو» طورت «نيانتك» صاحبة هذه اللعبة أول ألعابها في «العالم الإضافي» باسم «إنجريس». وصدرت هذه اللعبة عام 2013، حيث كانت تتطلب من اللاعبين البحث عما سمته «الأبواب» في البيئة المحيطة بهم. وقد تم استخدام الآليات الرئيسية لهذه اللعبة في لعبة «بوكيمون غو»، لذلك فإن صور اللعبتين متشابهة، رغم أن الجو الرملي القريب لأجواء الخيال العالمي في إنجريس يتباين مع العالم السكري للعبة بوكيمون. ويمكن ممارسة لعبة إنجريس على الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد وكذلك التي تعمل بنظام التشغيل آي.أو.إس.

وجمعت لعبة اخرى هي «كلاندستاين» أيضا بين الخيال العلمي والعالم الحقيقي. من الوهلة الأولى تبدو هذه اللعبة شبيهة بلعبة إنجريس من حيث الطقس الغائم فيها، ووجود الخريطة العامة التي توجه الطريق بعلامات مميزة جديدة. وهذه اللعبة ترتكز على الأبراج الدفاعية بشكل أساسي.

وعندما يصل اللاعب إلى الموقع المحدد يصبح مطالبا ببناء دفاعات للتصدي لهجمات الأعداء والتي تظهر في العالم الحقيقي من خلال شاشة كاميرا الهاتف الذكي الخاص باللاعب. ويمكن الحصول على هذه اللعبة التي تنتجها شركة «زين فري» لأجهزة أندرويد وآي.أو.إس مقابل 4 يورو تقريباً (4.5 دولار).

وهناك لعبة منافسة لكنها تمارس في أجواء أكثر سلمية وهي «لاند لورد» من إنتاج شركة «ريالتي جيمز» وهي اللعبة التي تنقل «التملك» إلى العالم الحقيقي. ويمكن للاعب شراء العقارات في محيطه رغم أن ذلك يتم فقط بطريقة افتراضية.

وعندما يتفقد اللاعبون الأماكن من خلال «فيسبوك» و»فور سكواير» يتم تسجيل الأموال. ويمكن استخدام هذه الأموال بعد ذلك لشراء المزيد من العقارات بما يتيح نمو الإمبراطورية العقارية للاعب تدريجيا. ويمكن الحصول على هذه اللعبة مجانا لأجهزة أندرويد وآي.أو.إس.

وعندما تواجه «الزومبي» وهي شخصية خيالية تشير إلى الجثث الحية، لن يكون أمامك خيار سوى الفرار. ولكن مع تطبيق ألعاب «زومبيس رن» من شركة «سيسك تو ستارت» ستتحول هذه اللعبة إلى حصة لياقة بدنية حيث تظهر شخصيات «الزومبي» على الشاشة مع صوت راو يحذر اللاعب من أن الزمبي سيلتهمه إذا لم يفر سريعا من أمامه. ويمكن للاعبين استخدام هذه التطبيق لكي يتدربوا تدريجيا على قوة التحمل، وإضافة موسيقى الجري الخاصة بهم إلى هذه اللعبة ليستمعوا لها أثناء الممارسة. وهذه اللعبة موجودة حاليا لأجهزة أندرويد وآي.أو.إس.

ولعبة «جيو كاشينج» من الألعاب الكلاسيكية التي تمارس في الهواء الطلق وهي أقدم من ظهور الهواتف الذكية. تقوم هذه اللعبة على أساس قيام شخص ما بإخفاء كنز صغير في مكان ما في العالم الحقيقي، ثم يتم تحديد الإحداثيات وبعض الإشارات المعروفة. ثم يقوم اللاعبون بالبحث عن الكنوز المخفية.

وتأتي المتعة في هذه اللعبة من العثور على الكنز نفسه كما أن ممارسي هذه اللعبة يصبحون أنشط وأكثر اجتماعية بمرور الوقت. ويمكن لهواة هذه اللعبة الحصول على التطبيق الرسمي لها من شركة «جراوند سبيك» مقابل اشتراك سنوي قدره 30 دولاراً.