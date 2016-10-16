﻿في السويد: ابتكار شاشات إلكترونية قابلة للطي كالورق

سان فرانسيسكو ـ د ب أ: أثناء إجراء تجارب حول تثبيت البوليمارات الموصلة للكهرباء على الهياكل متناهية الصغر، توصل فريق من الباحثين في جامعة شالمرز للتكنولوجيا في السويد إلى ابتكار شاشات إلكترونية رفيعة للغاية يمكن أن تكون الأساس لصناعة أوراق إلكترونية.

وتتميز الخامة الجديدة بأن سمكها لا يزيد عن ميكرومتر واحد وبالمرونة فضلاً عن قدرتها على عرض جميع الألوان التي تظهر على شاشات الصمام الثنائي الباعث للضوء (ليد).

ويوضح الباحث أندرياس دالين إن «هذه الأوراق تشبه الكمبيوتر اللوحي كيندل، ولكنها لا تضاء مثل الشاشة التقليدية، بل تعكس الإضاءة الخارجية كمصدر للضوء، وبالتالي فإنها تعمل بشكل جيد في الأماكن المشمسة، بعكس شاشات (ليد) التقليدية التي تعمل بشكل أفضل في الأماكن المظلمة»

وأضاف أن «الأوراق الإلكترونية تستهلك عشر كمية الطاقة التي تحتاجها كمبيوترات كيندل التي تستهلك بدورها كمية أقل بكثير من الطاقة مقارنة بالكمبيوترات اللوحية المزودة بشاشات ليد».

ونقل الموقع الإلكتروني «ســـاينس دايلي» المعني بالأبحاث العلمية والتكنولوجيا عن دالين قوله إن هذه التقنية تعتمد على قدرة البوليمارات على التحكم في امتصاص وانعكاس الضوء، حيث أن البوليمارات التي تغطي الورقة الإلكترونية تحرك الإشارة الكهربائية على سطح الورقة بالكامل مما يؤدي إلى تكوين صورة بدرجة وضوح عالية.

وأفاد الموقع الإلكتروني بأن هذه المادة ليست جاهزة للتطبيق بعد، ولكن الأساس العلمي لتصنيع الأوراق الإلكترونية متوافر بالفعل. وذكر دالين «نحن نعمل على المستوى الأساسي للتقنية، ولكن الوصول إلى مرحلة تصنيع المنتج ليست بعيدة».

وهو يرى أن أفضل استخدام للأوراق الإلكترونية سيكون في الأماكن ذات الإضاءات القوية مثل الأماكن العامة لعرض المعلومات والبيانات، ويقول إن استخدام هذه التقنية سوف يوفر استهلاك الطاقة ويمكن أن تستخدم بدلاً من اللوحات الإرشادية غير الكهربائية الموجودة حالياً حيث يمكن استبدالها بلوحات أخرى مضاءة وذات درجة مرونة أعلى.