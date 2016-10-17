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أمريكا: فخورون بالوقوف مع الحلفاء في هجوم لاستعادة مدينة الموصل العراقية

Oct 17, 2016

Peshmerga forces gather on the east of Mosul during preparations to attack Mosul

واشنطن- رويترز- قالت الولايات المتحدة يوم الأحد إنها فخورة بالوقوف مع حلفائها بعد إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بدء هجوم لاستعادة الموصل من تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وقال بريت ماكجورك، ممثل الرئيس الأمريكي في التحالف الدولي ضد تنظيم “الدولة الإسلامية”، على تويتر “رئيس الوزراء العبادي أصدر أوامر ببدء عمليات ضخمة لتحرير الموصل بعد عامين من الظلام تحت حكم إرهابيي تنظيم “الدولة الإسلامية”.. التوفيق للقوات العراقية البطلة والبشمركة الكردية ومتطوعي نينوى. إننا فخورون بالوقوف معكم في هذه العملية التاريخية”.

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