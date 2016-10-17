بدء عملية استعادة الموصل آخر معقل لتنظيم الدولة في العراق

بغداد- أ ف ب- أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي فجر الاثنين بدء عمليات استعادة مدينة الموصل فيما عبرت الأمم المتحدة عن قلقها على أمن 1,5 مليون شخص هم سكان آخر معقل لتنظيم الدولة الاسلامية في العراق.

وقال العبادي في كلمة بثها التلفزيون الرسمي العراقي إن “ساعة التحرير دقت واقتربت لحظة الانتصار الكبير (…) بإرادة وعزيمة وسواعد العراقيين”. واضاف “بالاتكال على الله العزيز القدير أعلن اليوم انطلاق عملية تحرير محافظة نينوى”.

وتوجه رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة الذي كان يتحدث محاطا بمسؤولين عسكريين عراقيين كبار، إلى سكان الموصل قائلا “هذا العام كما وعدناكم سيكون عام الخلاص من داعش ونحن سنفي بوعدنا”.

وصرح وزير الدفاع الأمريكي اشتون كارتر أن العملية العسكرية تشكل “لحظة حاسمة في حملتنا لإلحاق هزيمة دائمة بتنظيم الدولة الإسلامية”. وأضاف “نحن واثقون من ان شركاءنا العراقيين سيهزمون عدونا المشترك ويحررون الموصل وبقية العراق من وحشية وعداء الدولة الإسلامية”.

واكد الوزير الامريكي دعم واشنطن للعراق. وقال ان “الولايات المتحدة وبقية التحالف الدولي على استعداد لدعم قوات الأمن العراقية ومقاتلي البشمركة (الكردية) والشعب العراقي في النضال الصعب الذي ينتظرهم”.

ولم يذكر العبادي أي تفاصيل عن العمليات العسكرية التي بدأت ليل الاحد الاثنين. ويفترض ان تقتصر في مرحلة اولى على تطويق المدينة قبل بدء قتال شوارع عنيف.

ويقدر عدد المقاتلين المدججين بالسلاح بنحو خمسة آلاف رجل.

وقال ستيفن اوبراين نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثة العاجلة انه يشعر “بقلق بالغ بشأن سلامة نحو 1,5 مليون شخص يعيشون في الموصل قد يتأثرون من جراء العمليات العسكرية (الهادفة) الى استعادة المدينة من داعش”.

واضاف أن “العائلات معرضة لخطر شديد بان تصبح عالقة بين نارين أو مستهدفة من جانب قناصة”.

- تحالف ضد تنظيم الدولة الاسلامية

عززت قوات الحكومة العراقية التي تساعدها قوات اخرى، مواقعها حول الموصل منذ اشهر. وقد استعادت مؤخرا مواقع اساسية بالقرب من القيارة المدينة التي تبعد حوالى ستين كيلومترا جنوب الموصل، لتعد فيها للهجوم النهائي.

واكد العبادي أن دخول مدينة الموصل سيقتصر على عناصر الجيش والشرطة، بينما تنتشر قوات اخرى في اطار هذه العملية بينها المقاتلون الاكراد (البشمركة) وقوات سنية وشيعية.

وقال العبادي ان “القوات العراقية المشاركة هي الجيش والشرطة الوطنية وهم من سيدخل الى الموصل (…) وندعوكم يا ابناء نينوى الابطال للتعاون مع القوات الامنية البطلة”.

وكرر القول إن “القوات التي تحرركم من داعش جاءت لتخليصكم ونطلب تعاونكم ايها المواطنون. نطلب منكم التعاون مع القوات الامنية المشاركة بعمليات التحرير كما فعل أهالي الأنبار وباقي المحافظات التي كانت تحت سيطرة داعش”.

وكان جهاديو تنظيم الدولة الاسلامية استولوا في حزيران/ يونيو 2014 وبسهولة نسبية على مدينة الموصل ذات الغالبية السنية. وكان احد اسباب ذلك حذر سكان المدينة من قوات الامن العراقية ذات الغالبية الشيعية.

وقبل بدء الهجوم، قالت قوات الحشد الشعبي التي يهيمن عليها الشيعة وتدعمها إيران انها تنوي المشاركة في العملية. وتحرك مقاتلون اكراد ايضا شرقا باتجاه الموصل.

يؤمن التحالف الدولي ضد الجهاديين الذي تقوده الولايات المتحدة دعما جويا وبريا للعملية. وعرضت تركيا التي لها حدود مع العراق في الشمال، تقديم الدعم.

وقبيل إعلان بدء العملية العسكرية، القت طائرات القوات الجوية العراقية عشرات الآلاف من المنشورات التي تتضمن تعليمات سلامة لسكان الموصل.

وقالت قيادة العمليات المشتركة ان “طائرات القوة الجوية العراقية القت عشرات الاف من الصحف والمجلات على مركز مدينة الموصل، تحمل اخبارا مهمة وإحاطتهم بالمستجدات والحقائق والانتصارات”.

يذكر ان زعيم تنظيم الدولة الاسلامية أبو بكر البغدادي اعلن من الموصل دولة “خلافة” في حزيران/ يونيو 2014 على الاراضي التي سيطر عليها الجهاديون في العراق وسوريا.

- دعوة بوتين

وقبل بدء العملية، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الى تجنب سقوط ضحايا مدنيين في العملية.

وقال بوتين في مؤتمر صحافي على هامش قمة مجموعة بريكس في الهند “نأمل بان يتحرك شركاؤنا الاميركيون وتاليا شركاؤنا الفرنسيون ايضا، بدقة ويبذلوا ما في وسعهم للاقلال وحتى تجنب سقوط اي ضحية بين السكان المدنيين” خلال الهجوم الذي تستعد القوات العراقية لشنه على الموصل بدعم من التحالف.

واضاف بوتين “لن نؤجج الهستيريا حول هذا الموضوع كما يفعل شركاؤنا الغربيون، لاننا ندرك اننا نحتاج الى مقاتلة الارهاب ولتحقيق هذه الغاية لا سبيل اخر سوى المعارك الهجومية”.

وتأتي تصريحات بوتين بينما يتهم الغربيون روسيا بارتكاب “جرائم حرب” ضد المدنيين في شرق حلب اي الجزء الذي تسيطر عليه فصائل المعارضة من المدينة يوتعرض لقصف مكثف من الطائرات الروسية والسورية.