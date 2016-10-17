عبوة حارقة تؤدي إلى تدمير مبنى للحزب الجمهوري في الولايات المتحدة

واشنطن- أ ف ب- أدت عبوة حارقة الأحد إلى تدمير مبنى للحزب الجمهوري بالكامل في احدى مدن كارولاينا الشمالية بجنوب شرق الولايات المتحدة، من دون أن تؤدي إلى وقوع اصابات، وفق ما أعلنت البلدية.

ودمر المبنى الواقع في هيلزبره بالكامل نتيجة زجاجة مولوتوف حارقة القيت من خلال النافذة، وكتب على جدار مبنى مجاور “الجمهوريون النازيون غادروا المدينة وإلا…”.

وعبر دالاس وودهاوس المسؤول عن الحزب الجمهوري في ولاية كارولينا الشمالية عن ارتياحه “لأن أحدا لم يقتل (…)”.

وندد في حديثه لصحيفة “ذي تشارلوت اوبسيرفر” المحلية بعمل يندرج في اطار “الإرهاب السياسي”.

وفتحت الشرطة من جهتها تحقيقا في الحادث.

واتهم المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب على تويتر “الحيوانات التي تمثل هيلاري كلينتون والديموقراطيين في كارولينا الشمالية” بأنهم أقدموا على اضرام هذه النار، وذلك “لأننا سنفوز″ على حد قوله.

وقال ترامب “أنا معكم تماما. أنا لن أنسى أبدا. الآن يجب علينا ان نفوز. أنا فخور بكم جميعا!”.

اما منافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون فاستنكرت على تويتر عملا “مرعبا وغير مقبول”، مضيفة انها “سعيدة جدا” لأن الحادث لم يؤد الى وقوع ضحايا.