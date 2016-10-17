القوات المشاركة في عملية استعادة مدينة الموصل من تنظيم الدولة

بغداد- أ ف ب- تشارك قوات عراقية يدعمها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في عملية استعادة الموصل ثاني أكبر مدن العراق، من سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية الذي يسيطر على المدينة منذ حزيران/ يونيو 2014.

لكن هذه القوات لن تلعب كلها دورا مباشرا في استعادة ثاني مدن العراق.

- تنظيم الدولة الاسلامية:

الجهاديون المدججون بالسلاح الذين عملوا منذ سنوات على تعزيز دفاعاتهم في الموصل بعد ان قاموا باجتياح مدن ومناطق متعددة الى الجنوب منها خلال النصف الثاني من 2014 استطاعت القوات العراقية استعادت اغلبها ولم يبقى سوى الموصل اخر اكبر معاقل الجهاديين في البلاد.

- قوات مكافحة الارهاب:

تمثل قوات النخبة الاكثر قدرة في العراق حاليا، ولعبت دورا رئيسيا في حسم اغلب المعارك ضد الجهاديين. لكن الاعتماد المتواصل على هذه القوات خلال العامين الماضيين يتطلب منها جهود كبيرا.

- الجيش:

استعادت قوات الجيش العراقية قدراتها من خلال التدريب وتواجد مستشاري دول التحالف بقيادة واشنطن، مما مكنها من لعب دور أكبر وتحقيق انتصارات ضد الجهاديين.

- الشرطة:

تشمل وحدات خاصة والشرطة الاتحادية والمحلية، ولعبت جميعها دورا مساندا لقوات الجيش خلال المعارك ضد الجهاديين.

- التحالف الدولي:

تقود الولايات تحالفا دوليا ينفذ ضربات جوية ضد الجهاديين في العراق وسوريا. كما يتولى تدريب وتسليح وتأمين معدات للقوات التي تقاتل الجهاديين.

ويتواجد آلاف العسكريين في العراق اكثر من نصفهم من الاميركيين، يقدم اغلب هؤلاء التدريب و المشورة بشكل رئيسي.

كما شاركت قوات خاصة في القتال على الارض ضد الجهاديين، ونفذت قوات التحالف المتواجدة قرب الموصل ضربات مدفعية ضد مواقع الجهاديين كذلك.

- البشمركة:

قوات مسلحة تابعة لاقليم كردستان الشمالي الذي يتمتع باستقلال ذاتي. تمثل جزءا من القوات التابعة للحكومة المركزية ولكنها تنفذ عملياتها بشكل مستقل، تخوض معارك ضد الجهاديين على امتداد خط مواجهات يمتد لمسافات طويلة في شمال العراق.

- الحشد الشعبي:

قوة منظمة شكلت عام 2014 واصبحت الان قوة كبيرة تعمل وفق نظام مماثل للسياق العسكري باشراف حكومي ويتمتع افرادها بمهارات متباينة. تتألف غالبيتها العظمى من فصائل شيعية يتلقى البعض منها دعم من ايران.

لعبت قوات الحشد الشعبي دورا كبيرا في وقف تقدم الجهاديين واستعادة السيطرة على مناطق واسعة من ايديهم لكنها تعرضت الى اتهامات بالتعرض الى المدنيين وممتلكاتهم.

- قوات إيرانية:

تقدم القوات الايرانية المشورة والمساعدة والتمويل لبعض الفصائل الشيعية التي تقاتل ضد الجهاديين في العراق. وقد التقطت صور لقاسم سليماني قائد الحرس الثوري الايراني في عدد من المعارك ضد الجهاديين في العراق.

- قوات تركية:

تنتشر قوات تركية في قاعدة قرب الموصل انطلقت منها لتوجيه ضربات مدفعية ضد الجهاديين. كما تتمركز قوات برية تركية في اقليم كردستان الشمالي على الرغم من رفض الحكومة العراقية ذلك ومطالبتها بمغادرتها دون اتخاذ موقف حازم من هذا الامر.