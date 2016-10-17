الرئاسة اليمنية: سنتعامل بـ”إيجابية” مع نتائج تحقيقات “مجلس عزاء” صنعاء

اليمن- الأناضول- قالت الرئاسة اليمنية، مساء الأحد، إنها ستتعامل بـ”إيجابية” مع نتائج فريق التحقيق التابع للتحالف العربي، بشأن الهجوم على مجلس العزاء في صنعاء، السبت الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، التابعة للحكومة، أن “الرئيس عبدربه منصور هادي، ترأس اجتماعا لهيئة مستشاريه، أكدوا خلاله أنهم سيتخذون الاجراءات اللازمة تجاه من تبثت التحقيقات النهائية مسؤوليتهم عن حادثة مجلس العزاء في صنعاء”.

وأفادت الوكالة أن “الاجتماع أكد التعاون الوثيق بين اليمن وقوات التحالف العربي الداعمة للشرعية، والتزام الحكومة بالتعامل الإيجابي مع ما جاء في بيان الفريق المشترك لتقييم الحوادث فيما يتصل بأحداث الصالة الكبرى في صنعاء وما خلصت إليه التحقيقات الأولية”.

وفي وقت سابق من السبت، كشف فريق مشترك من قيادة التحالف العربي وخبراء أمريكيين في بيان، أن الهجوم الذي تعرض له مجلس العزاء بصنعاء، يوم 8 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، جاء من قبل طائرة تابعة للتحالف بسبب معلومات مغلوطة قدمت لها من جهة تابعة لرئاسة هيئة الأركان العامة اليمنية.

وأشار البيان إلى أن “الفريق توصل إلى أن جهة تابعة لرئاسة هيئة الأركان العامة اليمنية، قدمت معلومات إلى مركز توجيه العمليات الجوية في الجمهورية اليمنية – تبين لاحقاً أنها مغلوطة – عن وجود قيادات حوثية مسلحة في موقع محدد في مدينة صنعاء”.

ومنذ 26 مارس/ آذار 2015، يشن التحالف العربي عمليات عسكرية في اليمن ضد الحوثيين، استجابة لطلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بالتدخل عسكرياً لـ”حماية اليمن وشعبه من عدوان المليشيات الحوثية”، في محاولة لمنع سيطرة عناصر الجماعة وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح على كامل اليمن، بعد سيطرتهم على العاصمة.