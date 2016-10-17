التحالف الدولي: استعادة الموصل من تنظيم الدولة قد تستغرق اسابيع وربما أكثر

بغداد- أ ف ب- أكد قائد عسكري أمريكي الاثنين أن العملية التي بدأتها القوات العراقية لاستعادة مدينة الموصل من تنظيم الدولة الاسلامية قد تستغرق اسابيع “وربما أكثر”.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي فجر الاثنين بدء عمليات استعادة مدينة الموصل فيما عبرت الامم المتحدة عن قلقها على امن 1,5 مليون شخص هم سكان آخر معقل لتنظيم الدولة الاسلامية في العراق.

وقال اللفتنانت جنرال ستيفن تاونسند القائد الجديد للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الاسلامية إن “هذه العملية لاستعادة السيطرة على ثاني مدن العراق ستستغرق اسابيع ومن الممكن أكثر من ذلك”.

واضاف ان “المعركة تبدو طويلة وصعبة لكن العراقيين استعدوا ونحن نقف الى جانبهم”.

ومنذ استيلاء تنظيم الدولة الاسلامية على الموصل قبل عامين، تقود الولايات المتحدة تحالفا دوليا يضم اليوم اكثر من ستين بلدا ويقاتل تنظيم الدولة الاسلامية في العراق وسوريا.

ويشن هذا التحالف بشكل رئيسي ضربات جوية ويقوم بتدريب القوات المحلية وتأمين السلاح والتجهيزات لها. وقد تم نشر آلاف الرجال في العراق في مهمات تأهيل خصوصا.

وقال تاونسند إن التحالف قام بتأهيل وتجهيز أكثر من 54 ألف رجل من افراد القوات العراقية.