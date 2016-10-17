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رئيس مكتب الأمن الوطني السوري بحث فى القاهرة تنسيق المواقف بين البلدين

Oct 17, 2016

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دمشق- د ب أ- ذكرت وكالة الانباء الرسمية السورية (سانا) الاثنين أن اللواء علي مملوك رئيس مكتب الأمن الوطني السوري قام بزيارة رسمية إلى القاهرة، بناء على دعوة من الجانب المصري استمرت يوما واحدا.

وأضافت “سانا” أن المملوك التقى خلال زيارته للقاهرة اللواء خالد فوزي رئيس جهاز المخابرات المصري وعددا من كبار المسؤولين الأمنيين.

وذكرت أنه “تم الاتفاق بين الجانبين على تنسيق المواقف سياسيا بين سورية ومصر وكذلك تعزيز التنسيق في مكافحة الإرهاب الذي يتعرض له البلدان”.

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