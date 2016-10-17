مقتل 12 مدنيا على الأقل بينهم خمسة أطفال جراء غارات على شرق حلب

بيروت- أ ف ب- قتل 12 مدنيا على الاقل بينهم خمسة أطفال الاثنين جراء غارات استهدفت حي المرجة الذي تسيطر عليه الفصائل المعارضة في مدينة حلب في شمال سوريا، وفق ما اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان.

وافاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس بمقتل “12 مدنيا على الاقل بينهم خمسة اطفال جراء غارات لم تعرف اذا كانت سورية ام روسية استهدفت صباحا حي المرجة في مدينة حلب” ليرتفع عدد القتلى جراء الغارات والقصف المدفعي على الاحياء الشرقية الى 45 مدنيا خلال 24 ساعة.