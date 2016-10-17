مصادر في الجيش التركي: نحو 1500 مقاتل عراقي دربتهم تركيا يشاركون في عملية الموصل

أنقرة- رويترز- قالت مصادر في الجيش التركي الاثنين إن نحو نصف المقاتلين العراقيين الذين دربتهم تركيا في معسكر بعشيقة بشمال العراق وعددهم 3000 مقاتل يشاركون في عملية طرد تنظيم الدولة الإسلامية من مدينة الموصل.

وتركيا على خلاف مع الحكومة المركزية العراقية بشأن وجود القوات التركية في بعشيقة والأطراف التي ينبغي أن تشارك في هجوم الموصل الذي تدعمه الولايات المتحدة.

وقال أحد المصادر لرويترز “يشارك نحو نصف الثلاثة آلاف في العملية حاليا وتم الإبقاء على النصف الآخر كاحتياط”.