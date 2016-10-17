رئيسا الأركان التركي والأمريكي يدعوان إلى تجنب الإضرار بالمدنيين في الموصل

واشنطن- الأناضول- بحث رئيس هيئة الأركان التركية، خلوصي أكار، مع نظيره الأمريكي، جوزيف دانفورد، الإثنين، آخر التطورات الحاصلة في سوريا والعراق، والحملة العسكرية على مدينة الموصل، شمالي العراق، التي بدأت فجر الاثنين، لتحريرها من تنظيم الدولة الاسلامية “داعش”.

وحسب بيان صادر عن رئاسة الأركان التركية، فإنّ أكار التقى مع نظيره الأمريكي في العاصمة واشنطن، التي يزورها للمشاركة في اجتماع رؤساء أركان الدول المشاركة في التحالف الدولي لمكافحة “داعش”.

وأوضحت رئاسة الأركان أنّ اللقاء جرى في مقر السفارة التركية بواشنطن، واستمر قرابة ساعتين.

وأضاف البيان أنّ أكار ودانفورد شددا خلال مباحثاتهما على ضرورة توخي الحذر بخصوص عدم إلحاق الضرر بالمدنيين أثناء عملية تحرير الموصل من داعش.

وفي وقت سابق من فجر الاثنين، أعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، انطلاق عملية تحرير الموصل من تنظيم “داعش” الإرهابي، وذلك في كلمة متلفزة بثتها قناة “العراقية” شبه الرسمية.

بينما قال بيان صادر عن وزارة البيشمركة إنه بداية من الساعة الرابعة من فجر الإثنين بالتوقيت المحلي (1:00 تغ)، بدأ في وقت متزامن تحرك البيشمركة (جيش الإقليم الكردي في شمال العراق) من جبهة الخازر شرقي الموصل، والجيش العراقي من جهة كوفر والقيارة جنوبيها، ضمن عملية استعادة الموصل من تنظيم “داعش”.

وأضاف البيان أن أربعة آلاف من عناصر البيشمركة يشاركون في العمليات من جبهة الخازر.

ولفت إلى أن طائرات التحالف الدولي تقوم منذ يوم الأحد بقصف أهداف تابعة لـ”داعش”، وتقدم الدعم الجوي للبيشمركة.