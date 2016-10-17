تنظيم الدولة يغير قيادات الصف الثاني في “ولاية الرقة” ويستبدل قادة عراقيين بهم

القاهرة- د ب أ- أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” قام بحملة تغييرات في “ولاية الرقة”، معقله في سوريا، طالت قيادات مهمة.

ونقل المرصد عن “عدة مصادر موثوقة” أن قيادة التنظيم أصدرت أوامر بإجراء تغييرات في قيادات الصف الثاني بأجهزة “الحسبة والشرطة الإسلامية والمكتب الأمني لولاية الرقة”، وجرى نقل هذه القيادات إلى مناطق البوكمال ودير الزور وحمص، التي تتبع في تصنيفاته لثلاث “ولايات” هي “ولاية الخير – ولاية الفرات – ولاية حمص”، فيما استقدم التنظيم قادة من الجنسية العراقية وعينهم في المناطق التي شهدت عزل ونقل القيادات منها.