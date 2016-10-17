الشيخ “القره داغي” يطالب قادة الدول العربية والإسلامية التدخل لحماية سكان الموصل

إسطنبول- الأناضول- طالب الشيخ علي القره داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، قادة الدول العربية والإسلامية، بالتدخل لـ”دعم المدنيين” في مدينة الموصل، شمالي العراق؛ حماية لـ”أعراضهم وأنفسهم وأموالهم”.

وقال القرة داغي، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، إن “مشكلة الموصل كبيرة؛ حيث يسكنها حوالي ثلاثة ملايين نسمة من خيرة الناس تديناً وخلقاً وشهامةً، فأين يذهبون؟ ولاسيما أن الشتاء البارد القارص مقبل”.

ودعا “المقاتلين” في الموصل إلى تسليم المدينة، إثر تحريرها من تنظيم “داعش”، إلى إدارة مدنية؛ حتى “لا تتعرض للدمار والقتل وهتك الأعراض”.

وأكدّ القره داغي أن “المسلمين في كل مكان قلقون جداً وواضعون أيديهم على قلوبهم خوفاً مما يمكن أن يحدث للموصل مثل ما وقع للفلوجة العراقية وحلب السورية”.

وأشار إلى أن “مدينة نينوي مدينة تاريخية حضارية ذُكرت في القرآن، وهي المدينة التي تأسست منها نواة جيش نور الدين زنكي، وصلاح الدين الذي فتح بيت المقدس″.

ومدينة نينوي هي مدينة قديمة كانت على الضفة اليسرى لنهر دجلة قبل أن تندثر، ولاحقا تم إنشاء مدينة الموصل على الضفة اليمنى للنهر ذاته.