الشيخ “القره داغي” يطالب قادة الدول العربية والإسلامية التدخل لحماية سكان الموصل
إسطنبول- الأناضول- طالب الشيخ علي القره داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، قادة الدول العربية والإسلامية، بالتدخل لـ”دعم المدنيين” في مدينة الموصل، شمالي العراق؛ حماية لـ”أعراضهم وأنفسهم وأموالهم”.
وقال القرة داغي، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، إن “مشكلة الموصل كبيرة؛ حيث يسكنها حوالي ثلاثة ملايين نسمة من خيرة الناس تديناً وخلقاً وشهامةً، فأين يذهبون؟ ولاسيما أن الشتاء البارد القارص مقبل”.
ودعا “المقاتلين” في الموصل إلى تسليم المدينة، إثر تحريرها من تنظيم “داعش”، إلى إدارة مدنية؛ حتى “لا تتعرض للدمار والقتل وهتك الأعراض”.
وأكدّ القره داغي أن “المسلمين في كل مكان قلقون جداً وواضعون أيديهم على قلوبهم خوفاً مما يمكن أن يحدث للموصل مثل ما وقع للفلوجة العراقية وحلب السورية”.
وأشار إلى أن “مدينة نينوي مدينة تاريخية حضارية ذُكرت في القرآن، وهي المدينة التي تأسست منها نواة جيش نور الدين زنكي، وصلاح الدين الذي فتح بيت المقدس″.
ومدينة نينوي هي مدينة قديمة كانت على الضفة اليسرى لنهر دجلة قبل أن تندثر، ولاحقا تم إنشاء مدينة الموصل على الضفة اليمنى للنهر ذاته.
السلام عليكم .تحية للقدس العربي .ماذا قدمت الانظمة العربية والاسلامية للشعب السوري كي تقدمه لسكان الموصل لا شيئ غير الدمار والموت والتشريد من اوطانهم الدول التي تدعم الحروب هنا وهناك بالملايير سياتي دورها لا محالة (وتلك الايام نداولها بين الناس ) سنة الله في الكون والله المستعان
بارك الله بك أيها الشيخ الجليل . إن الموصل فعلا بحاجة إلى حماية من خطر الحشد الشعبي الطائفي الذي قال أحد قادته اننا ذاهبون للانتقام من قتلة الحسين أحفاد يزيد. علما إن الحكومة الطائفية في بغداد و سيدتها الحكومة الفارسية في طهران تساندان الحشد الطائفي الذي ارتكب الفضائع في جميع المناطق المحررة من الارهاب الداعشي.
إن الموصل اليوم تمر بأخطر أيامها في التأريخ فهي بين نارين أولهما داعش و ثانيهما المليشيات الطائفية التي يطلق عليها الحشد الشعبي.
اللهم بردا و سلاما على مدينة الانبياء و الصالحين.
صح النوم !!!
الآن تذكرتهم و خطروا على بالك ؟؟؟ !!!
أين كنت أنت و غيرك من العلماء و الحكام ؟؟!!!!!
صلاح الدين لم يولد في موصل او نينوى انما ولد في تكريت في محافظة صلاح الدين
اين كنت عندما قام داعش بهتك اعراض اهل الموصل وتدمير مساجدهم وقتل الاف الابرياء وتدمير الاثار وقبور الانبياء وسبي النساء وبيعهن و اجبارهن على ممارسة جهاد النكاح ؟؟؟