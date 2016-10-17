اليمن يعتذر عن عدم ترؤس القمة العربية المقبلة بسبب “الأوضاع غير المواتية”

عدن- القاهرة- د ب أ- اعتذر اليمن عن عدم ترؤس الدورة الـ28 للقمة العربية المقبلة بسبب الأوضاع غير المواتية التي تمر بها البلاد.

وأوضحت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي أن الاعتذار جاء خلال لقاء مندوب اليمن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير رياض العكبري مساء الأحد مع أمين عام الجامعة أحمد أبو الغيط.

وأشارت الوكالة إلى أن العكبري نقل لأبي الغيط رسالة اعتذار شفهية من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي متضمنة الأسباب التي فرضتها التحديات القائمة في اليمن.

ومن المتوقع أن تجري الأمانة العامة للجامعة اتصالاتها في هذا الشأن وفقًا لأحكام الميثاق حول الرئاسة الدورية المقبلة للقمة العربية.