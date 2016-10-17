مصر تعرب عن تضامنها مع العراق مع بدء معركة تحرير الموصل

القاهرة - د ب أ – أعربت مصرعن تضامنها الكامل مع حكومة وشعب دولة العراق الشقيقة، مع بدء معركة تحرير الموصل من قبضة تنظيم الدولة الاسلامية، متمنيةً نجاح العملية وتحقيق النصر المنشود .

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية ، في بيان صحافي الاثنين ، على أن تنظيم الدولة، ومن يتضامن معه أو يتبنى أيديولوجيته، وسائر التنظيمات الإرهابية المنتشرة في مناطق عديدة من دول العالم، لا يمكن لها أن تصمد أو تجد ملاذاً آمناً أمام إرادة الشعوب المحبة للسلام والاستقرار.

وكان القائد العام للقوات المسلحة العراقية حيدر العبادي أعلن ليلة الاحد/الاثنين انطلاق عمليات تحرير مدينة الموصل من تنظيم الدولة.

من جانبه قال الفريق الركن رائد شاكر جودت قائد الشرطة الاتحادية إن قوات الشرطة شرعت بعملية عسكرية انطلاقا من قاعدة القيارة باتجاه المناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة جنوبي مدينة الموصل.

واضاف جودت أن قوات الشرطة انطلقت خلال عملية الموصل باتجاه قريتي الحود و نايفا ضمن محور قضاء القيارة ، لافتاً إلى أن اشتباكات مسلحة تجري حالياً مع عناصر الدولة في مدخل القريتين حيث تم تفجير عجلة مفخخة وثلاثة انتحاريين بأحزمة ناسفة .

ولفت إلى أن قوات الشرطة تتقدم داخل القريتين للقضاء على عناصر التنظيم وتحرير أهالي قرى جنوبي الموصل من التنظيم ، مشيراً إلى هروب أغلب قيادات الدولة من داخل القريتين باتجاه وسط الموصل.