موغيريني: الاتحاد الأوروبي لا ينوي فرض عقوبات على روسيا لحصار مدينة حلب السورية

لوكسمبورغ- أ ف ب- أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الـ28 المجتمعين الاثنين في لوكسمبورغ وفي طليعة جدول أعمالهم الحصار المفروض على مدينة حلب السورية، لا ينوون فرض عقوبات على روسيا المتحالفة مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وقالت موغيريني للصحافيين لدى وصولها إلى الاجتماع “رأيت أن هذا تم تداوله بشكل واسع في وسائل الاعلام، انما ليس في اجتماعاتنا. لم تطرح أي من الدول الأعضاء المسالة في أي منها”، لكنها لم تستبعد مناقشة عقوبات جديدة تستهدف نظام الأسد.