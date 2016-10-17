تفجير انتحاري يقتل 10 عند نقطة تفتيش جنوبي بغداد

بغداد - رويترز – قالت الشرطة ومصادر طبية، إن انتحارياً فجر سيارة محملة بالمتفجرات عند نقطة تفتيش أمنية جنوبي بغداد الاثنين مما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص وإصابة 25 آخرين.

وقالت المصادر إن الانفجار وقع في الوقت الذي كانت تمر فيه قافلة تقل مقاتلين شيعة، عبر نقطة تفتيش اليوسفية التي تبعد 15 كيلومتراً جنوبي العاصمة العراقية.

وأضافت المصادر أن الانفجار تسبب في سقوط قتلى وجرحى من الشرطة، وأفراد حراسة الموقع المسلحين ومن المدنيين والمقاتلين الشيعة.