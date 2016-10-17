رئيس وزراء ماليزيا يؤكد على تسوية قضية بحر الصين الجنوبي من خلال الحوار

كوالا لمبور - د ب أ – أكد رئيس الوزراء الماليزي محمد نجيب عبد الرزاق، على ضرورة معالجة المشاكل والخلافات من خلال الحوار والمفاوضات، بما في ذلك قضية بحر الصين الجنوبي.

ونقلت وكالة الانباء الماليزية (برناما) عن نجيب قوله أثناء الجلسة البرلمانية الاثنين، إن هذه القضية تتعلق بعدد من القضايا، وهي ضرورة ضمان الأمن والسلامة والاستقرار، وكذلك حرية الملاحة والطيران، وأيضاً المطالبات المتداخلة بين بروناي والفلبين وماليزيا وفيتنام والصين.

وأوضح أن موقف ماليزيا تجاه قضية بحر الصين الجنوبي واضح وثابت، ويجب على الدول المعنية أن تضمن الأمن والسلامة والاستقرار، وأن تتفادى أي أنشطة استفزازية من شأنها أن تؤدي إلى زحزحة الأمن والاستقرار في المنطقة.

واكد عبد الرزاق على اهمية تسوية المطالبات المتداخلة في بحر الصين الجنوبي بالطرق السلمية، استناداً إلى القوانين الدولية واتفاقية قانون البحار لعام 1982.