فتح تدين تحطيم شواهد قبور قادتها في سوريا على يد تنظيم الدولة

غزة - الأناضول – استنكرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، تحطيم تنظيم الدولة الاسلامية، لشواهد قبور عدد من قادتها في “مقبرة الشهداء” بمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، في سوريا.

وقال فايز أبو عيطة، المتحدث باسم الحركة في قطاع غزة، في بيان صحافي، نُشر اليوم:” ما اقترفته عناصر الدولة في مقبرة الشهداء جريمة نكراء، ووصمة عار على جبين هؤلاء المجرمين الذين قاموا بهذا العمل البربري”.

وأضاف إن “الدولة” حطم أضرحة رموز من قادة حركة فتح، وأبرز مؤسسيها، ومن بينهم “خليل الوزير”، و”سعد صايل”.

وأكد أبو عيطة، إن حركته ستعمل على نقل أضرحة “الشهداء”، إلى فلسطين، ولن تصمت على “الجريمة التي نالت من قدسية الشعب الفلسطيني وتاريخه”.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، الاثنين، عن مدير الدائرة السياسية لمنظمة التحرير في سوريا أنور عبد الهادي قوله إن عناصر من تنظيم الدولة الإرهابي، حطموا الأحد شواهد القبور في مقبرة الشهداء بمخيم اليرموك في سوريا.

وأضاف:” تم تدميرها تحت عنوان عقيدتهم التكفيرية”.

واعتبر أن المساس بأضرحة قادة الحركة، “إساءة لتاريخ الثورة الفلسطينية، ورسالتها الوطنية، وعملاً جباناً، ومداناً”.

وتوجد مقبرة في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، الواقع جنوب العاصمة دمشق، خاصة بـ”شهداء” الثورة الفلسطينية، تضم الكثير من القادة والعناصر الذين قتلوا في معارك سابقة مع الجيش الإسرائيلي .

وهاجم “الدولة” في الأول من إبريل/نيسان 2015 مخيم اليرموك، وتمكن من السيطرة على أجزاء واسعة منه، قبل أن ينسحب إلى الأحياء الجنوبية.