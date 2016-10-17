مصدران أمنيان: إحراز تقدم لمسافة 6 كم بمحور جنوب الموصل

العراق - الأناضول – أعلن مصدران أمنيان عراقيان، أن القوات العراقية المشاركة في معركة تحرير الموصل، شمالي العراق، التي انطلقت فجر الإثنين، تمكنت من إحراز تقدم لمسافة 6 كم من محور القيارة، جنوب الموصل، وتدمير أولى دفاعات تنظيم “الدولة الاسلامية”.

وقال قائد قوات الشرطة الاتحادية، الفريق رائد شاكر جودت، إن القوات العراقية في محور القيارة، بمساندة الدبابات، “تقدمت 6 كم باتجاه جنوب الموصل، وتم خلال التقدم قتل 4 من عناصر تنظيم الدولة “.

في السياق ذاته، قال ريان الكلدان، الأمين العام لـ”حركة بابليون” (متطوعون مسيحيون ضمن قوات الحشد الشعبي) إن قوات مشتركة من حركته والشبك (متطوعون من الأكراد الشيعة ضمن قوات الحشد الشعبي)، المشاركة ضمن محور القيارة، تمكنت من تدمير الساتر الترابي الأول، الذي يُعد أول دفاعات تنظيم “الدولة” في منطقة جنوب الموصل.

وأضاف الكلدان، الذي كان يتحدث من ناحية القيارة: “لا توجد مقاومة من عناصر تنظيم الدولة، التنظيم يعاني من حالة الانهيار، وأهالي مدينة الموصل يرفدوننا بالمعلومات الاستخبارية عن تواجد عناصر التنظيم”.

وفي وقت سابق من فجر اليوم، أعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، انطلاق عملية تحرير الموصل من تنظيم “الدولة”، وذلك في كلمة متلفزة بثتها قناة “العراقية” شبه الرسمية.

بينما قال بيان صادر عن وزارة البيشمركة إنه بداية من الساعة الرابعة من فجر الإثنين بالتوقيت المحلي (1:00 تغ)، بدأ في وقت متزامن تحرك البيشمركة (جيش الاقليم الكردي)، من جبهة الخازر شرق الموصل، والجيش العراقي من جهة كوفر والقيارة جنوبها، ضمن عملية استعادة الموصل من تنظيم “الدولة”.

ويشارك في معركة الموصل قوات الجيش العراقي، والشرطة الاتحادية، والبيشمركة، وقوات الحشد الشعبي (غالبيتها من الشيعة)، وقوات الحشد الوطني (سنية)، والتحالف الدولي.