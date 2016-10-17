إيران تجري تدريبات للقوات الجوية لاستعراض قدراتها الدفاعية

دبي - رويترز – قالت وكالة فارس الإيرانية للأنباء، إن القوات المسلحة بدأت تدريبات دفاع جوي الاثنين، في إقليم أصفهان في وسط البلاد تهدف إلى استعراض قدراتها على حماية المجال الجوي للبلاد.

وبدأت القوات الجوية الإيرانية، المناورات التي تستمر ثلاثة أيام وتشارك فيها طائرات مقاتلة وطائرات استطلاع وطائرات بدون طيار مصنعة محلياً.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء (إيرنا) عن البريجادير جنرال مسعود روزخوش، قوله إن التدريبات “لن تكشف سوى أجزاء فقط من قدرات حماية المجال الجوي للبلاد.”

وأضاف “التدريبات تهدف إلى التصدي لأي هجوم جوي يشنه العدو.”

وتملك القوات الجوية الإيرانية الكثير من الطائرات الأمريكية الصنع التي اشترتها قبل اندلاع الثورة الإسلامية عام 1979، وهي ضعيفة الإمكانيات بالمقارنة بما تملك دول الخليج العربية المجاورة التي أنفقت مليارات الدولارات على شراء طائرات غربية خلال هذا العام فقط.

وكشفت إيران عن طائرة بدون طيار محلية الصنع هذا الشهر وقالت إنها قادرة على حمل قنابل، فيما بدا أنها نسخة أخرى من طائرة استطلاع بدون طيار أمريكية الصنع استولت عليها إيران قبل خمس سنوات.