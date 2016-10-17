قورتولموش: نحو 3000 مقاتل دربتهم تركيا يشاركون في عملية الموصل

اسطنبول - رويترز – قال نعمان قورتولموش نائب رئيس الوزراء التركي الاثنين، إن نحو ثلاثة آلاف مقاتل عراقي دربتهم تركيا يشاركون في عملية تقودها الولايات المتحدة لطرد تنظيم الدولة الإسلامية من مدينة الموصل العراقية.

وذكرت مصادر عسكرية في وقت سابق، أن نحو نصف المقاتلين الذين دربتهم تركيا ومجموعهم ثلاثة آلاف يشاركون في العملية في حين أن النصف الآخر احتياطي.

وتركيا على خلاف مع الحكومة المركزية العراقية بشأن وجود قوات تركية في معسكر بعشيقة بشمال العراق، وبشأن من يجب أن يشارك في الهجوم على الموصل.