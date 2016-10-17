الفنان محمد رمضان يلتحق بالجيش المصريّ: يوم انتظرته طويلاً… بإذن الله العريش

القاهرة ـ قدّم النجم المصري محمد رمضان، أوراق التحاقه بالجيش المصري، للخدمة العسكرية، وقد نشر صورةً على حسابه بأحد مواقع التواصل جمعته بمجموعة من الجنود.

وعلّق محمد رمضان على الصورة بالقول: “اليوم قدمت اوراقي للتجنيد .. يوم انتظرته منذ طفولتي اقل واجب تجاه بلدي .. الخدمة العسكرية .. بإذن الله العريش”.

يذكر أن محمد رمضان يحضر لفيلم لايت كوميدي جديد، تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة، والمقرر البدء في تصويره مطلع شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، كما يعمل على تصوير المشاهد الأخيرة في فيلمه “جواب اعتقال” استعدادًا لطرحه في السينمات خلال موسم عيد الفطر المقبل.