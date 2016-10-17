أسرع حالات الانفصال… فنانة تركت خطيبها بعد يومين ونجم ترك زوجته في شهر العسل

بيروت ـ فضل الكثيرون عدم اتخاذ قرار الانفصال والطلاق بسرعة، بل يحاولون الوصول إلى حلول لمشاكلهم، لكن الأمر مختلف لدى بعض الفنانين حيث قرروا إنهاء خطبتهم أو زواجهم سريعاً باعتبار الانفصال السريع أفضل من الزواج أو الارتباط المليء بالمشاكل.

رنا سماحة

لم يمر سوى يومين فقط على إعلان الفنانة رنا سماحة خطوبتها من عازف الجيتار أحمد مختار حتى فاجأت جمهورها بخبر انفصالها، وأكدت أن كل شيء في الحياة قسمة ونصيب بدون الكشف عن أسباب هذا القرار المفاجئ، بينما كتب أحمد من خلال حسابه على فايسبوك:” ربنا مكتبلناش إن إحنا نكمل لأن كل شيء قسمة ونصيب والحمد لله على كل حاجة وإحنا مازلنا أصدقاء.. أنا بس لازم أقول إنك إنسانة وفنانة نظيفة جدا ومحترمة وتستحقي الأحسن ربنا يكرمك إن شاء الله في حياتك وتفضلي محبوبة دايما من أهلك وأصدقائك وجمهورك يا أجمل فنانة “.

محمد منير

بعد مرور أيام قليلة من شهر العسل، صدم النجم محمد منير جمهوره بالإعلان عن انفصاله عن زوجته داليا محمد يوسف، وقد أكدت مصادر مقربة من منير ان الخلافات نشبت بينهما بعد أيام من الزواج، ووقتها قال منير لأحد المقربين منه ساخراً:” أنا مليش في الجواز”.

إيمان العاصي

بعد مرور 90 يوماً من زواجها الذي ضحت بسببه بالفن والتمثيل، نشبت خلافات ضخمة بين إيمان العاصي وزوجها رجل الأعمال نبيل زانوسي وصلت إلى اقسام الشرطة، واتهمت إيمان زوجها بخطفها والاعتداء عليها بالضرب لتحصل على الطلاق بعد أقل مرور أقل من ثلاث شهور على زواجها، وبده تراجعت إيمان عن قرار الاعتزال وعادت للفن من جديد.

علياء عساف

رغم أن زواج الفنانة الشابة علياء عساف كان حديث مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر الكثيرون عن إعجابهم بقصة الحب التي جمعتها بزوجها، إلا أن علياء أعلنت انفصالها بعد أشهر قليلة، موضحة أنها عاشت مأساة صعبة مع زوجها حيث حرمها من الحرية حسب تعبيرها.

بينما أكد زوجها أن تراجعها عن قرار الاعتزال الذي اتفقا عليه كان السبب في نشوب الخلافات بينهما.

نجوم زمان

الانفصال السريع ليس جديد على الوسط الفني بل حدث مع نجوم زمان، حيث تزوج الفنان أحمد رمزي من نجوى فؤاد لمدة 21 يوماً فقط، وأكد وقتها أن خوفه على سمعة نجوى بعدما نشرت الصحف أخبار عن تردده على منزلها باستمرار سبب زواجهما، لكنهما قررا الانفصال بعد مرور ثلاثة أسابيع فقط. وفق ما ذكر تقرير لموقع “لها” الفني.

وأما زواج وانفصال صباح ورشدي أباظة فهو الأسرع في تاريخ الوسط الفني، فلم تستمر هذه الزيجة سوى 24 ساعة فقط، حيث قرر الثنائي الانفصال بهدوء بعد الهجوم الشديد الذي شنته الصحف والمجلات ضد صباح، واتهموها بخطف رشدي اباظة من زوجته سامية جمال.