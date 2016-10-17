مقدم برامج “يشد” فستان نجمة عالمية على الهواء ويظهر صدرها عارياً

لندن ـ تعرّضت نجمة إسبانيّة لموقفٍ محرجٍ جداً بعدما قام مُقدّم البرنامج الذي يستضيفها بالكشف عن صدرها مباشرة على الهواء.

وفي التفاصيل، كانت الشخصيّة التلفزيونيّة يولا بيروكال (46 عاماً) في مقابلة حين قام المُقدّم بيده بشدّ فستانها الأحمر إلى الأسفل كاشفاً عن صدرها العاري. وتشتهر يولا بأنّها صاحبة أكبر نهدين في إسبانيا.

ونتيجة الحادثة المفاجئة، انسحبت يولا من الحلقة التي بُثّت عام 2014 لكن الفيديو أعيد نشره بكثافة في الفترة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلّق روّاد الانترنت على الفيديو بالقول إنّ المُقدّم هو من عليه أن يشعر بالخجل من نفسه وليس يولا.